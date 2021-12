Congo-Brazzaville: Compétition de courts métrages documentaires 2022 - l'appel à films lancé

Dans le cadre de la 13e édition du festival Cinéma sous les étoiles qui se tiendra l'année prochaine, le comité de sélection de l'événement a lancé un appel à courts métrages à l'endroit des cinéastes du monde entier.

En continuité des éditions précédentes, le présent appel à films est à la recherche d'œuvres documentaires à caractère résolument social et politique, qui abordent les grandes thématiques du festival, à savoir environnement, démocratie, colonialisme, société et économie. " Nous privilégierons des films critiques sur les enjeux politiques nationaux et internationaux, et portés vers la justice sociale et l'inclusion. En plus de rechercher un point de vue d'auteur fort, nous porterons une attention particulière à la qualité esthétique des documentaires soumis, dans un souci d'équilibre entre l'art et l'engagement social ", précise le communiqué publié par le comité de sélection du festival Cinéma sous les étoiles.

Ainsi, l'envoi des œuvres se fait depuis le 15 décembre et se bouclera le 15 février 2022. Avoir une durée maximale de vingt minutes, le générique inclus ; être présentées en version originale française ou anglaise avec sous-titres français ou anglais au moment de la soumission ; avoir été réalisées en 2020, 2021 ou 2022 sont, entre autres, les principaux critères d'admissibilité qui s'imposent aux candidats. Ce, en plus du formulaire à remplir et des liens de visionnage en ligne. Par la suite, le comité de programmation sélectionnera vingt-cinq à trente œuvres qui seront présentées au cours de la saison 2022 du Cinéma sous les étoiles.

A en croire Hubert Sabino-Brunette, responsable du volet courts métrages, la programmation se divisera en trois catégories : programmation québécoise, programmation canadienne et programmation internationale. C'est dans la dernière catégorie que les artistes africains, notamment ceux du Congo, sont éligibles pour le prix du Meilleur court métrage international. Les lauréats seront dévoilés lors d'une soirée spéciale de courts métrages en été 2022.

Produit par Funambules Médias et actif depuis 2012, Cinéma sous les étoiles est un festival de cinéma documentaire social et politique. " Chaque été, Cinéma sous les étoiles organise des projections conviviales et gratuites dans différents parcs de la région montréalaise ainsi que dans les Laurentides, au Canada. Plus que de simples projections, le festival se veut un espace de rencontres, de réflexions et d'échanges autour d'enjeux actuels. Les projections sont toujours suivies de discussions avec les cinéastes ou autres experts et groupes militants et communautaires invités pour la circonstance ", soulignent les organisateurs.