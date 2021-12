Congo-Brazzaville: Congo mon beau pays-Mboka kitoko Ch.10 - Les royaumes auxiliaires, Batéké et Loango

1. Le Royaume Batéké

Le Royaume Téké est une des principales colonnes du Royaume Kongo à l'instar du Royaume Loango. Les Téké sont installés de part et d'autre du fleuve Congo, depuis les Xe et XIe siècles. Ce royaume, dénommé Anzika (ou Nzikini), s'étend du Kassaï, en République démocratique du Congo, jusqu'au Gabon. Au Congo-Brazzaville, il occupe les départements des Plateaux, de la Cuvette-Ouest, du Pool, de la Lékoumou, de la Bouenza, du Niari. On y distingue la population Baboma, Ndzikou, Kukuya, Laali, Funu-yaka, Punu, Lumbu, Ndzabi, Tsangi, Bangangulu, Wumbu, Afunega, Anguiguiela... Au Congo-Kinshasa, Sakata, Tendé, Yandzi, Bomâ, Yaka, Fumu, Mbala, Mfununga... Au Gabon, Yaka, Ndzabi, Punu, Mbamba... La région du Haut-Ogooué est l'habitat des Téké.

Plus ancienne, " la marche des Téké vers la grande forêt de l'Ouest est éclipsée par le mouvement de retour vers l'Est. C'est au cours de ce deuxième mouvement migratoire qu'ils devaient fonder leur royaume probablement au début du VXIe siècle. Dans sa grande phase de récession, ce royaume fut réduit au noyau central situé de part et d'autre du fleuve, le Tio kingdom, c'est le royaume de Mbé ".

Le titre officiel de la chefferie en milieu Tio du Pool-Plateau est le Unkoo, le Makoko. Mbé, synonyme de " rassemblement des grands chefs ", est le siège du royaume de Makoko dont la fondation remonte au XVIIIe siècle. Le premier à avoir accédé au trône royal est Ndzaaon-Ambah; le deuxième Ngan-Tso; le troisième, le plus connu, Mboulignon alias Iloo 1er(Royaume de Loango, à suivre).