Afrique: CAN 2021 - La liste des Comores pour une première participation historique

Amir Abdou, le sélectionneur de l'équipe de Comores, a dévoilé une liste de 28 joueurs pour la toute première participation des Cœlacanthes en Coupe d'Afrique des nations (CAN), une CAN 2021 prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Un groupe sans surprise, avec ses cadres Ali Ahamada, Kassim Abdallah, Chaker Alhadhur, Faïz Selemani ou encore El Fardou Ben Mohamed. Les Comoriens affronteront les Gabonais (10 janvier), les Marocains (14 janvier) et les Ghanéens (18 janvier), dans le groupe C.

CAN 2021 : LES 28 JOUEURS DES COMORES

Gardiens de but : Ben Salim Boina (US Marseille Endoume/France), Moyadh Ousseni (Fréjus Saint-Raphaël/France), Ali Ahamada (sans club) Défenseurs : Kassim Abdallah (Marignane-Gignac/France), Abdallah Ali Mohamed (Stade Lausanne-Ouchy/Suisse), Chaker Alhadhur (AC Ajaccio/France), Younn Zahary (SO Cholet/France), Nadjim Abdou (FC Martigues/France), Kassim Mdahoma (US Avranches/France), Bendjaloud Youssouf (Châteauroux/France), Alexis Souahy (Louisville City FC/Etats-Unis) Milieux de terrain : Fouad Bachirou (AC Omonia Nicosie/Chypre), Youssouf M'Changama (Guingamp/France), Nakibou Aboubakari (FC Sète/France), Rafidine Abdullah (Stade Lausanne-Ouchy/Suisse), Nasser Chamed (Gaz Metan/Roumanie), Yacine Bourhane (Go Ahead Eagles/Pays-Bas), Mohamed Youssouf (AC Ajaccio/France), Saïd Bakari (RKC Waalwjik/Pays-Bas), Iyad Mohamed (AJ Auxerre/France) Attaquants : Faïz Selemani (Coutrai/Belgique), Moussa Djoumoi (AS Saint-Priest/France), Ali Mmadi (SAS Epinal/France), Ahmed Mogni (FC Annecy/France), Faïz Mattoir (SO Cholet/France), El Fardou Ben Nabouhane (Étoile Rouge Belgrade/Serbie), Mohamed M'Changama (FC Nouadhibou/Mauritanie), Ibroihim Youssouf (TS Sporting/Afrique du Sud).