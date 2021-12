Burkina Faso: Fête de Noël - Le Cardinal appelle à la solidarité envers ceux qui souffrent

Dans quelques heures, les fidèles chrétiens vont célébrer la fête de Noël. A l'orée de la célébration, le Cardinal Philippe Ouédraogo invite les fidèles à fêter dans la sobriété tout en s'exprimant sa solidarité aux personnes vulnérables.

Chers fils et filles de l'Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou. Dans la perspective des fêtes de Noël et du Nouvel An, je voudrais souhaiter à tous et à chacun d'heureuses et saintes fêtes et vous communiquer des consignes utiles. Tout d'abord, durant la période des fêtes à venir, nous sommes invités à tenir compte de la situation difficile que traverse notre pays, et à rester en communion avec la Nation toute entière actuellement éprouvée au double plan sécuritaire et sanitaire. Ensuite, nous sommes invités à rester vigilants, aussi bien au niveau sécuritaire que sanitaire.

En effet, c'est la période où le grand banditisme sévit à travers les braquages : prenons donc les précautions nécessaires. Ensuite, la pandémie de la Covid/19 n'est pas encore derrière nous : alors restons mobilisés. En outre, concernant les horaires de nos célébrations liturgiques et autres rencontres spirituelles, des dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'elles se terminent à temps afin que les uns et les autres puissent rentrer chez eux avant minuit. Ainsi donc, il est recommandé de commencer les célébrations au plus tard à 20 heures pour être sûrs de finir à temps. Enfin, mettons l'accent sur la prière et l'attention avec tous ceux qui souffrent plutôt que les réjouissances populaires.

Chaque communauté ou mouvement/association, chaque famille, chaque personne est invitée à faire preuve de sobriété, compassion et solidarité envers les frères et sœurs souffrants : les déplacés internes, les familles endeuillées, les personnes blessées, les prisonniers, les malades... En nature ou en espèces, individuellement ou communautairement, prenons quelque chose de nos réjouissances des fêtes pour manifester notre solidarité et notre amour ! Tout en appelant à rester vigilants et à observer les précautions d'usages recommandées, je vous invite à rester en union de prières avec et pour la Nation.

Frères et sœurs bien-aimés,

Instituée depuis le 4e siècle, la fête de Noël que nous célébrons chaque année nous renvoie au mystère de l'incarnation de Dieu.

Jésus est vrai Dieu et vrai homme, " il est Dieu, né de Dieu, Lumière née de la Lumière vrai Dieu, né du vrai Dieu engendré non pas créé " selon la formule de notre Credo symbole de Nicée. Jésus est le Sauveur des hommes, le Messie attendu, le seul Seigneur. À la naissance du Sauveur à Bethléem, une troupe céleste innombrable, louait Dieu en chantant : " Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. " (Luc 2, 14). Ce chant des anges nous interpelle à double titre : En premier lieu, la paix auquel aspire l'humanité tout entière est d'abord un don de Dieu. Alors, c'est une grâce à demander instamment par tous les croyants. Dans notre situation tragique d'insécurité due aux forces du mal, n'ayons de cesse de prier et d'invoquer le Prince de la paix. En second lieu, la paix est également le fruit des efforts des hommes. Demandons au Seigneur de faire de nous tous des artisans de paix dans nos familles, au lieu du travail, dans nos quartiers, dans notre pays.

Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. (Mt 5, 9)

Demandons pour notre nation la grâce des grâces " la conversion des cœurs et des habitudes " pour pouvoir aimer réellement la paix et aimer faire la paix, nous impliquer concrètement pour qu'advienne la paix. Ainsi, pourrions-nous, promouvoir une société plus saine, un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violences et sans guerres.

À tous et à toutes, fructueuses célébrations!

Bonnes et Saintes Fêtes de Noël et du Nouvel An.

Archevêque Métropolitain de Ouagadougou