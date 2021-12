Maroc: La célébration de l'Accord tripartite intervient dans un contexte mondial imprégné d'une compétition stratégique (expert)

Rabat — La célébration du premier anniversaire de l'Accord tripartite Maroc-Etats Unis-Israël vient dans un contexte d'une diplomatie nationale et internationale marquée par un ordre mondial imprégné d'une compétition stratégique, a souligné le géopolitologue Cherkaoui Roudani.

Dans une déclaration à la MAP, l'expert a expliqué que cette relation trilatérale, vu sa dynamique et ses ambitions, conditionnera les équilibres stratégiques dans l'espace Sud-Ouest méditerranéen, espace de crises et de rivalités internationales, et le Sud de l'Atlantique, soulignant que cet accord reste historique et civilisationnel.

Historiquement, car la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur les provinces du sud a mis en échec les idéologies désuètes et consommées de l'Algérie et de fait enterré, une fois pour toute, certaines voix hostiles aux intérêts critiques, vitaux et suprêmes du Royaume du Maroc, a-t-il soutenu, ajoutant qu'outre les États-Unis, qui restent le maestro de la symphonie des relations internationales, cette reconnaissance traduite par un décret présidentiel met ainsi l'Algérie devant ses responsabilités sécuritaire et politique dans la région et la sous-région.

Sur le plan civilisationnel, le professeur universitaire a fait observer que dans un monde divisé et disloqué, cet accord triangulaire formule une unité culturelle et politique en mettant en place les mécanismes de rapprochement et de ravitaillement intellectuel face à une conflictualité irréductible qu'imprègne la scène internationale, a fait savoir M. Roudani, notant que la création d'un bloc civilisationnel permettant la mise en place des possibilités de cohabitation et de coexistence reste le sens et l'essence de cette stratégie, dans laquelle le Royaume du Maroc est le nœud névralgique, visant à renforcer la porosité inter-civilisationnel.

Dans ce sens, a-t-il relevé, le Maroc reste un atout stratégique pour les États-Unis et Israël dans un axe pivot stratégico-géopolitique, ajoutant que "nul doute, dans un monde interconnecté et imprévisible, la centralité du Royaume dans l'échiquier méditerranéen et africain, diplomatiquement, économiquement et sécuritairement, reste prépondérante pour une ingénierie des alliances stratégiques".

De ce fait, Washington regarde à travers le Maroc le continent africain en tant qu'espace prometteur avec des perspectives de partenariats économiques et stratégiques, a argué Dr. Roudani.

Selon lui, cet accord traduit, de plus, la volonté de recherche d'une alliance stratégique qui d'ailleurs ne repose plus sur une convergence conjoncturelle, mais plutôt sur une coopération politique plus étroite et une convergence opérationnelle avec une interopérabilité accrue entre les forces armées des États.

A cet égard, l'expert en relations internationales a souligné l'importance du Royaume dans la sécurité nationale américaine matérialisée par le partenariat stratégique de Rabat dans les exercices militaires le Lion Africain ou bien la feuille de route 2020-2030 incluant la coopération militaire et de défense entre les deux pays, notant que cet accord est une action qui dépend d'une volonté concertée, exprimée en termes d'objectifs qui sont ensuite traduits en stratégies effectives.

"Pour le Maroc, cet accord trace davantage sa voie étroite de l'autonomie stratégique et le repositionne dans un statut de +Firm Power+", a-t-il dit.

A travers la célébration de cet accord, les États-Unis ont engagé un "pivot" vers la Méditerranée et l'Afrique pour impliquer davantage d'autres pays influents et susciter une contribution plus directe de leurs alliés, en particulier de l'union européenne dans une politique qui pourraient faire face à certaines menaces transnationales notamment iraniennes, a avancé M. Roudani, ajoutant que d'autres réalités géopolitiques font de cet accord une nécessité stratégique.

"En effet, la matrice géostratégique méditerranéenne et africaine est imprégnée par les implications sécuritaires de cette géographie, c'est ce que j'appelle le géoterrorisme", a-t-il expliqué, soutenant que le Maroc en étant un acteur majeur dans l'équation libyenne et modèle avant-gardiste dans la lutte contre le terrorisme dans la région et dans le continent africain se repositionne en tant que pivot géopolitique dans la nouvelle configuration des axes mondiaux.

La coopération stratégique du Maroc avec les États-Unis et Israël et la convergence opérationnelle inter forces armées sont des déterminants qui renforceront la conception d'une grande stratégie qui voit dans les relations américano-africaines, à la lumière des nouvelles doctrines, un élément essentiel d'une recomposition géostratégique et économique globale, a-t-il enchainé.

"De ce fait, la résilience est devenue une entreprise axiale dans les approches stratégiques des grands États et notamment les États-Unis. Pour ce faire, la nouvelle approche américaine consistera à faire de la résilience une affaire globale, incluant des États partenaires, comme le Maroc, et non plus une vision nationale", a-t-il encore ajouté.

L'expert a précisé que le contrôle du nœud névralgique du système international passera par une présence forte dans des régions qui articulent à la fois une possibilité d'une convergence opérationnelle et une coopération étroite et en même temps une zone à une spécificité géopolitique à travers laquelle s'exerce la coercition, relevant que l'Afrique, prolongement naturel de l'Indo-Pacifique, est l'espace dans lequel se disputera la compétition de puissance.

Il a affirmé que les grands bouleversements qui s'opèrent à partir de la fin du IV siècle dans le cadre méditerranéen eurent pour effet de transformer lentement et irrévocablement la structure politique du monde, arguant que cette relation stratégique pose les jalons d'une reconfiguration géopolitique et d'une culture stratégique et accentuera la position du Royaume dans les guerres supra-militaires (guerres diplomatiques, psychologiques, réseaux, technologiques et dissuasion).

"Ce n'est plus un secret, cet accord avec ses impacts multidimensionnels et multiformes, scelle cette grande stratégie profondément pensée avec une mise en cohérence, sur le long terme, des politiques économiques, des actions diplomatiques et des efforts militaires qui permettront à Rabat de consolider ses acquis réalisés au niveau géopolitique et ainsi de redéfinir ses paramètres intrinsèques et extrinsèques capables de promouvoir davantage ses intérêts stratégiques et son système de valeurs sempiternel", a-t-il conclu.