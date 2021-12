Afrique de l'Ouest: BRVM - Maintien de la tendance baissière de la capitalisation du marché des obligations

La tendance baissière de la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis le 20 décembre 2021, s'est maintenue à la fin de la séance de cotation de ce jeudi 23 décembre 2021.

Cette capitalisation s'est établie à 7221,391 milliards de FCFA contre 7228,385 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 6,994 milliards de FCFA. A part le mardi 21 décembre marqué par une hausse de 170,018 milliard de FCFA, la capitalisation du marché des obligations a enregistré une série de baisses, avec respectivement des replis de 1,17 milliard le lundi 20 décembre et 13,744 milliards le mercredi 22 décembre.

Celle du marché des actions a aussi connu une baisse de 291 millions de FCFA, passant de 5968,636 milliards de FCFA la veille à 5968,345 milliards de FCFA à la fin de la séance de cotation de ce jeudi 23 décembre.

L 'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) s'est replié de 0,30% à 149,550points contre 150,0 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a baissé de 0,01% à 198,39 points contre 198,40 points précédemment.

La valeur totale des transactions s'est rabaissée, s'établissant à 3,210 milliards de FCFA contre 6,793 milliards de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 750FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,09% à 680 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,04% à 760 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 6,90% à 6 200 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (plus 5,51% à 6 700 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Ecobank Transnational Incorporated (moins 7,14% à 13 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,42% à 875 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 4,57% à 2 090 FCFA), Servair Abidjan (moins 3,80% à 1 900 FCFA) et Oragroup Togo (moins 3,42% à 3 950 FCFA).