Cote d'Ivoire: Koumassi - Les populations invitées à s'approprier les actions de développement de la commune

Ouverte le 10 décembre 2021 autour du thème : " L'incivisme, un frein au développement ", la deuxième édition du "Festival J'aime Koumassi" a refermé ses portes, le 18 décembre 2021, par une parade et un concert offert par le député-maire Cissé Bacongo, aux populations de ladite commune.

" Ce festival a commencé à la place emblématique de l'Espérance pour s'achever à la place mythique In'challah (qui est aussi en voie de transformation). Il retrace le parcours de tout ce qui a été fait par le ministre Cissé Bacongo à Koumassi ", a affirmé Balley Narcisse, 1er adjoint au maire, représentant le maire Cissé Bacongo.

Mais pour lui, ce que les populations doivent retenir, ce sont les valeurs que le maire de Koumassi et son conseil municipal veulent leur inculquer. " Nous voulons leur inculquer l'image d'une commune dynamique, propre, riche de ses diversités, tournée vers l'avenir. Et également des valeurs de civisme, de citoyenneté. Quand l'on vit dans une République et que l'on ne respecte rien, tout ce que l'on entreprend est voué à l'échec ", a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : " C'est pourquoi toutes les transformations opérées et les différentes infrastructures réalisées dans la commune doivent être entretenues. Nous devons changer de mentalité pour nous inscrire dans un développement durable. Nous devons nous approprier ces infrastructures, les entretenir et les sécuriser pour les générations à venir afin que Koumassi soit la plus belle, la plus dynamique et la plus riche commune de Côte d'Ivoire. "

Pour Balley Narcisse, ce festival a permis de mettre en exergue toutes les activités que regorge la commune de Koumassi. " Il y a eu des journées artistique, culturelle, sportive, gastronomique. Aussi, les fonctions économiques et industrielles de la commune ont été exposées. Nous sommes fiers de notre diversité et de notre richesse. La commune de Koumassi est un melting-pot où les populations vivent en harmonie ", dira-t-il.

Selon lui, il y a trois choses à retenir de Cissé Bacongo. " Il a une vision, une méthode et le courage. Il a le courage nécessaire pour défoncer les portes qui lui sont fermées ", a-t-il fait remarquer.

" Pendant neuf jours notre commune a vécu au rythme du festival. Nous avons parlé de civisme, de citoyenneté, de santé, de richesse culturelle et artisanale et pratiqué du sport. Nous avons dégusté les mets des restaurateurs de Koumassi... ", a souligné Yapo Brigitte épouse Diby, secrétaire générale de la mairie et commissaire générale du festival.

Pour elle, au-delà du caractère festif, c'est un message que cette commune veut porter à l'extérieur. " À savoir que nous, populations de Koumassi, sommes fières et heureuses de vivre ici. La commune de Koumassi d'avant 2019 n'est plus celle d'aujourd'hui. Koumassi d'aujourd'hui, c'est la place de l'espérance sise au Grand Carrefour porte d'entrée d'Abidjan, la sectorisation des activités commerciales avec la bourse du bois, le parc à fer, le marché du bois, le marché des fruits et légumes, l'espace gastronomique, l'espace O'Bété de la Sogefiha rénové. C'est aussi la resocialisation des jeunes hier appelé "Gnambro" à la nouvelle gare Yaya Fofana, au Djassa ou marché numérique de Djè Konan. Ce sont aussi des aires de jeux pour les enfants, des stades avec du gazon synthétique à Sogefiha et Collège moderne Pascal, le siège de la chefferie traditionnelle, la piscine olympique en chantier au quartier 05 ", a-t-elle relevé.

C'est à juste titre qu'elle a remercié les populations de sa commune pour leur adhésion à ce vaste programme de restauration. " Nous sommes arrivés grâce à vous ", a-t-elle soutenu. Avant de rendre un hommage au ministre Cissé Bacongo pour son don de soi au service de la commune.

Elu en 2018, le ministre maire Cissé Bacongo a entrepris des travaux de restructuration et de rénovation de la commune, ce qui lui a valu le prix d'excellence 2021 de la commune la plus propre de Côte d'Ivoire et meilleur élu local 2021.