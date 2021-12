Cote d'Ivoire: Noël à Marcory - Raoul Aby offre 20 000 cadeaux aux enfants

Noël féérique à Marcory. Parade de la troupe amoulato. Concours de danse des enfants. Tout a été mis en place pour faire plaisir aux enfants. Et le Député-Maire Raoul Aby et le Conseil Municipal en ont profité pour officiellement lancer l'opération 20 mille cadeaux pour 20 mille enfants de Marcory. C'était ce mercredi 22 décembre 2021 au Grand Terrain de Konan Raphaël. " Un moment de joie et de grande ambiance avec les tout-petits.

Les enfants, en plus d'être "gâtés" par des cadeaux, ont bien dansé aux sons de plusieurs artistes notamment Safarel Obiang, Francky Dicaprio et Nestor David. Depuis plus de 20 ans, je suis engagé dans le bien-être des tout-petits qui sont l'avenir d'un pays. Vive la Magie de Noël ! ", a déclaré le Premier magistrat de Marcory.

Non sans remercier les enfants pour le soutien apporté à ses actions dans la commune. " Vous êtes l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si j'ai été maire par deux fois, c'est parce que vous avez demandé à vos parents de voter pour moi. Celui qui veut devenir maire à Marcory doit toucher vos cœurs ", a-t-il mentionné.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Député de Marcory, Heimls François et le président de la Jpdci urbaine, Valentin Kouassi.

La distribution de cadeaux dans les 12 quartiers et 03 villages aura lieu le dimanche 26 décembre 2021.