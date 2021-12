Sud-Soudan: "Nous pouvons tous contribuer à apporter la paix sur la terre", exhorte l'Évêque de Tombura-Yambio

Yambio — "Comme la Sainte Famille, nous devons nous aussi chercher l'espérance : l'espérance dans le salut que nous apporte la naissance du Christ ; l'espérance dans un vaccin contre le Coronavirus ; l'espérance que progressivement nous pourrons à nouveau remplir nos églises sans aucune crainte, que les familles pourront revenir se réunir, les enfants retourner à l'école. Nous espérons une année 2022 meilleure et plus sereine", écrit l'Évêque du diocèse de Tombura-Yambio, Mgr Barani Eduardo Hiiboro Kussala, dans son message de Noël. "Bien qu'il y ait eu beaucoup d'inquiétude dans nos villages pendant des mois, malgré le tumulte politique et la violence, la pandémie nous a obligés à prendre conscience que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, rachetés par l'Enfant Sauveur, et que depuis l'étable de Bethléem, nous devons compter les uns sur les autres en tant que famille humaine".

"Dans notre État d'Équatoria occidental, dans notre diocèse de Tombura-Yambio, poursuit l'Évêque, les choses ont changé par rapport à il y a un an. Les événements politiques dramatiques (voir Fides 11/11/2021), les personnes déplacées à l'intérieur du pays, la crise des réfugiés, la violence intercommunautaire dans tout notre pays y ont contribué. Pour beaucoup, la vie a changé."

Selon un rapport récent, les conditions de précarité dans l'État sont en augmentation. L'Évêque Hiiboro souligne que près de la moitié des quartiers du comté sont plus défavorisés qu'il y a cinq ans. "En célébrant la naissance de Jésus, nous avons une confiance renouvelée dans le pouvoir de la bonté et de l'amour, et nous sommes encouragés à montrer et à partager cette bonté et cet amour tout au long de l'année. Nous pouvons tous contribuer à apporter la paix sur terre et la bonne volonté à tous."

Faisant référence à la pandémie, l'Évêque a souligné son inquiétude face à l'émergence de la variante omicron du virus et à sa croissance rapide, et a exhorté le gouvernement à réintroduire certaines règles telles que l'utilisation obligatoire de dispositifs chirurgicaux dans la plupart des environnements intérieurs. "Pour les lieux de culte, il appartient à chaque église de décider des précautions supplémentaires qu'elle souhaite prendre en fonction de sa propre évaluation des risques. Chacun est connu et aimé individuellement par Dieu et, comme autant de membres au sein d'un corps, nous sommes appelés à être responsables les uns des autres, dans le respect des plus vulnérables dont la souffrance est notre souffrance (1 Co 12, 12-27)."

"Que Dieu nous bénisse avec une bonne santé, un esprit renouvelé et une véritable prise de conscience et un respect de l'humanité et de notre prochain en 2022". Notre espoir réside dans la réalisation du Christus natus est", a conclu l'Évêque.