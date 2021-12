Algérie: Jeux universitaires nationaux - Plus de 300 athlètes à la 4e édition à Ouargla

Ouargla — Au moins 317 athlètes universitaires, de seize wilayas du pays, animent la 4ème édition des Jeux universitaires nationaux d'hiver, ouverte jeudi au niveau du lac de Hassi-Benabdallah, dans la périphérie d'Ouargla.

Initiée par la Fédération algérienne des sports universitaires (FASU), en coordination avec la ligue des sports universitaires de la wilaya d'Ouargla, cette manifestation nationale d'hiver, qui s'étale jusqu'au 26 décembre, permettra aux participants de se mesurer dans les disciplines de football sur sable, beach-volley et athlétisme.

Organisé sous l'égide des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) et de la Jeunesse et des Sports (MJS), ce regroupement estudiantin s'inscrit au titre de la relance des sports universitaires et la généralisation des activités et pratiques physiques et sportives en milieu universitaire, a souligne le représentant du MESRS, Mourad Maâmri.

Le président de la FASU, Saâdi Ghedier, a souligné, de son côté, que l'organisation des Jeux nationaux universitaires d'hiver, au titre de la stratégie de la Fédération, intervient en application des orientations des hautes instances publiques d'encourager les sports universitaires et scolaires avec tous les moyens disponibles.