Afrique: Le Bâton de la Reine parcourt les Seychelles lors de son voyage pour les Jeux du Commonwealth

Le Bâton de la Reine, qui porte un message de Sa Majesté la reine Elizabeth II en tant que chef du Commonwealth, est arrivé aux Seychelles mercredi.

Après son arrivée à Mahé, l'île principale, le relais du Bâton de la Reine s'est rendu mercredi à Praslin, la deuxième île la plus peuplée, et a traversé la Vallée de Mai et Côte d'Or avant de se diriger vers La Digue en fin d'après-midi.

Le Bâton voyage à travers les pays du Commonwealth avant les Jeux du Commonwealth prévus pour l'année prochaine.

Le Bâton reviendra à Mahé jeudi et la dernière étape de son voyage aux Seychelles aura lieu vendredi où jusqu'à 40 randonneurs vêtus de costumes de Père Noël parcourront le populaire sentier d'Anse Major au nord de Mahé. Des chants de Noël seront chantés sur la plage vers 10h30.

Les randonneurs Père Noël - qui partiront de la résidence du haut-commissaire britannique avec le bâton tôt le matin - rejoindront familles et amis au début du sentier à 9h30, heure locale, avant de poursuivre leur randonnée jusqu'à la plage d'Anse Major.

Le Bâton de la Reine reviendra à Mahé pour la dernière étape qui se terminera à Anse Major. (Seychelles Olympic and Commonwealth Games Association) Photo License: All Rights Reserved

Le haut-commissaire britannique, Patrick Lynch, des athlètes locaux et des amateurs de randonnée locaux et expatriés, ainsi que des membres de l'équipe du haut-commissariat britannique participeront également à la randonnée.

Le relais du Bâton de la Reine, qui a lieu avant les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, a débuté le 7 octobre.

John Crabtree OBE, président de Birmingham 2022, a déclaré lors du lancement du Bâton en octobre que " le relais du Bâton de la Reine transmettra un message d'espoir et d'inspiration et reliera les peuples de tout le Commonwealth pendant la préparation des Jeux et comme nous cherchons à célébrer le jubilé de platine de Sa Majesté la Reine. Ce voyage défend le miracle de la différence, l'individualité de l'humanité, tout en parlant d'une collaboration collective d'une communauté mondiale. "

Le Bâton a été spécialement créé par des designers et des technologues des West Midlands dans le cadre d'une collaboration unique fusionnant la science, la technologie, l'ingénierie et l'art.

Alors que Birmingham 2022 entre dans l'histoire en étant le premier événement multisports majeur à décerner plus de médailles aux femmes qu'aux hommes, la force et le courage des femmes du Commonwealth sont célébrés tout au long de la conception du Bâton.

Le Bâton de la Reine passera Noël aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, avant de se rendre au Pakistan et d'accueillir le Nouvel An aux Maldives.

Les Jeux du Commonwealth devraient avoir lieu entre le 28 juillet et le 8 août de l'année prochaine.