Congo-Brazzaville: Handicapés visuels - Des prix d'encouragement octroyés aux admis aux examens d'Etat

Des élèves et une étudiante finaliste en master II en Sciences et techniques de la communication de l'Université Marien-Ngouabi, tous handicapés visuels, ont reçu le 23 décembre des récompenses au titre l'année 2020-2021.

Les prix ont été remis à l'occasion de la 6e édition de la Journée du mérite citoyen organisée par le bureau de l'Association nationale des aveugles et déficients visuels du Congo (ANADVC), en partenariat avec le Centre d'information des Nations unies.

Au total, trois lauréats ont été primés à cette occasion. Il s'agit de deux élèves admis au certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) à l'Institut national des aveugles du Congo et Audrichelle Moukani Manomba, une étudiante non voyante finaliste en master II, à l'Université Marien-Ngouabi. Les admis au CEPE ont bénéficié des postes récepteurs, des cannes blanches et des papiers bulles pour la transcription de l'écriture braille. La lauréate en master II a reçu un tableau, un ordinateur portable et un trophée. Les résultats de l'année dernière ont été catastrophiques au baccalauréat et au Brevet d'études du premier cycle avec zéro admis chez les déficients visuels du Congo.

L'objectif de la Journée du mérite citoyen est de récompenser les élèves aveugles ayant réalisé le succès aux différents examens d'Etat. Cette année, la 6e édition est dédiée à la directrice générale de l'association Vue et vois. Elle est baptisée promotion " Marjorie Théodore " de nationalité canadienne, d'origine haïtienne. La cérémonie a été marquée par des allocutions, une communication sur la covid-19 et la distribution des cannes blanches. Le Dr Jean Claude Emeka a rappelé, dans sa communication, le mode de contamination à la covid-19, l'apparition des nouveaux variants ainsi que l'importance de la vaccination.

Au Congo, a-t-il poursuivi, plus de 748 400 personnes sont vaccinées, soit 9,93%. Selon lui, le pays n'est plus loin d'atteindre le taux estimé par l'Organisation mondiale de la santé. Interrogé sur les effets secondaires du vaccin, le Dr Jean Claude Emeka a expliqué que les cas de manifestations enregistrés s'élèvent à 1 548 dont 38 personnes avec manifestation sévère. Il a invité les handicapés au respect des mesures barrières, notamment le port des masques et la distanciation. Le secrétaire général de l'ANADVC, Emanuel Bati, pour sa part, a émis le souhait de voir les handicapés embrasser les carrières scientifiques.