Congo-Brazzaville: Gratuité de l'éducation - Tony Bolamba s'implique dans l'exécution du projet de construction de trois cents écoles

Depuis son séjour parisien et londonien où il a vécu une partie de sa vie pour ses formations supérieures en Relations internationales, Tony Bolamba a su garder des contacts politiques et d'affaires dans le cadre du renforcement des relations politiques et économiques saines pour l'amélioration du climat des affaires entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Royaume Uni.

L'ancien gouverneur de l'Equateur, Tony Bolamba a été un acteur majeur dans la contribution du Royaume Uni en 2016 pour le financement à hauteur de cinq cents millions des dollars pour la protection des forêts en RDC.

Durant son séjour londonien et parisien, l'ex-gouverneur, membre sympathisant du Parti conservateur britannique et membre fondateur de LR en France, a été interpellé dans le cadre du marché de construction de trois cents écoles mais qui stagne à ce jour. Ainsi, il veut aujourd'hui éviter le désamour entre la société britannique Zeidcor, ses partenaires français, américains et britanniques avec l'Etat congolais. En effet, il annonce une conférence de presse dès son retour à Kinshasa pour éclairer l'opinion congolaise sur certains agissements qui bloquent la vision de la gratuité du chef de l'Etat et en homme libre et des bonnes mœurs, ce nationaliste promet d'étayer les éléments de preuves justifiant le blocage de ce projet salutaire.

Dans une récente déclaration, l'ancien numéro un de la province de l'Equateur, fervent partisan de la gratuité, ancien lobbyiste qui a toujours soutenu la RDC dans des moments troubles (co-organisateur de la rencontre de Washington entre l'opposition et la majorité en marge du sommet Etats-Unis/Africa en août 2014) et qui a toujours promis son soutien à la vision du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, s'insurge contre certains comportements qu'il qualifie de sabotage au programme de la gratuité de l'enseignement, une priorité dans la vision du président de la République.

Dans son discours à la nation du 13 décembre dernier, le chef de l'Etat congolais avait mentionné l'absence des résultats du gouvernement dans certains domaines de la vie nationale. Tony Bolamba estime que ce n'est pas à ce dernier de porter seul le chapeau nonobstant qu'il soit à la tête de la République et se demande pourquoi certains projets prioritaires accompagnant la gratuité scolaire ne sont pas réalisés à ce jour. A titre illustratif , il cite celui de la construction de trois cents écoles, contribuant à accroître les salles de classes et les écoles afin de lutter contre le surnombre des élèves et améliorer les conditions des écoliers et du personnel enseignant.

Le 8 décembre de cette année, le ministre d'Etat, ministre des ITPR, Alexis Gizaro Muvuni, avait réaffirmé devant les élus du peuple son implication dans ce projet salutaire de construction de trois cents écoles pour les élèves congolais afin de soutenir la vision de la gratuité initiée par le président de la République. Même démarche de soutien du ministre d'Etat, ministre du Budget, Aimé Boji, dans sa correspondance n°056/ME/MIN.BUDGET/ABS/LC/LS/2021 du 2 juillet 2021 demandant au ministère des Finances d'honorer les arriérés pour soutenir l'initiative visant à matérialiser la vision de la gratuité de l'enseignement instaurée par le chef de l'Etat afin d'éviter de perturber le calendrier et le planning des travaux pour la livraison des écoles.

Les tergiversations du ministère des Finances

Ce projet a été salué également par Kristalina Georgieva du Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre du financement d'un milliard cinq cents millions des dollars octroyés à la RDC pour des projets prioritaires à caractère social. Tony Bolamba pense que ledit projet " reste à ce jour bloqué suite à l'acharnement, intoxication ou sabotage du ministère des Finances qui s'illustre par le non-respect des règlements des échéanciers pouvant permettre à la société britannique Zeidcor de poursuivre l'exécution du contrat signé avec le gouvernement congolais et délibéré en conseil des ministres à deux reprises ".

Rappelant son intervention sur Top Congo dans son édition spéciale du 16 octobre 2021 à Washington, le ministre des Finances avait déclaré que le FMI avait changé et qu'il était le plus grand allié du social, du peuple d'abord et de l'éducation qu'il soutient pertinemment. Déclaration contradictoire aux agissements de son ministère bloquant un projet pouvant améliorer les conditions de vie des élèves mettant en péril la vision de la gratuité du président de la République, estime l'ex-gouverneur.

Dans le souci d'éclairer sa lanterne, Tony Bolamba a pris langue avec le cabinet conseil de la société britannique Zeidcor pour calmer le jeu et promis de se rapprocher des autorités de Kinshasa pour obtenir l'implication de la plus haute hiérarchie du pays qu'il estime ne pas être au courant des agissements ralentissant l'élan de sa vision prônée de la gratuité de l'enseignement !