Congo-Brazzaville: Haut-Lomami - Le budget provincial 2022 priorise la gestion des catastrophes naturelles

L'expression chiffrée du gouvernement provincial du Haut Lomami pour l'exercie 2022, réévaluée à 134 868 600 747 000 de francs congolais, a été déclarée recevable par l'Assemblée provinciale de cette entité territoriale. C'était au cours de la plénière du 17 décembre à Kamina, chef-lieu de la province et siège de l'organe délibérant du Haut-Lomami.

Les priorités du budget provincial 2022 sont économiques, financières, socioculturelles. Elles prennent aussi en compte l'Enseignement primaire, secondaire et technique; la santé, l'humanitaire (la province étant en proie à des catastrophes naturelles); le domaine agricole et le développement durable; l'infrastructure; l'énergie et l'environnement. Au départ, le gouvernement provincial a formulé une proposition budgétaire inférieure. Elu local et président de la commission parlementaire d'évaluation des dégâts des catastrophes naturelles, Paul Ngoy Nsenga Binthelu a dû intervenir afin que cette proposition du budget soit revue à la hausse, surtout en ce qui concerne des fonds alloués à la gestion des catastrophes naturelles.

La province du Haut-Lomami -qui abrite le parc national d'Upemba- est de manière récurrente en proie à la divagation des éléphants. Ces pachydermes quittent leur milieu naturel pour dévaster des champs et détruire des villages depuis plusieurs années. Par ailleurs, le Haut-Lomami connaît des précipitations qui causent d'énormes dégâts, des tornades avec des foudres qui provoquent des inondations et même des pertes en vies humaines. Aussi le président de la commission d'évaluation de ces dégâts a-t-il plaidé pour l'augmentation des fonds destinés à la gestion de ces catastrophes naturelles.

" Je suis intervenu, avec l'appui de mes collègues, entre autres le Pr Jackson Kalenga Mwenzemi, sur l'insuffisance de crédit de cent millions de Francs congolais qui ont été alloués aux catastrophes naturelles dans le budget 2022 dans la province du Haut-Lomami, pour le compte de l'intervention urgente et humanitaire dans les cinq territoires frappés par des dégâts multiformes, notamment Bukama, Kabongo, Kamina, Kanyama et Malemba-Nkulu. Au regard de notre préoccupation, j'estime que le gouverneur par intérim a apporté de plus amples réponses. Il serait important de dire qu'après notre intervention sur les catastrophes naturelles, ce montant a été revu à la hausse, à huit cents millions de francs congolais ", a-t-il déclaré. Paul Ngoy Nsenga Binthelu a donc félicité le gouverneur par intérim, Kabamba Wabatame, pour avoir répondu aux préoccupations liées aux catastrophes naturelles en haussant sept fois plus les fonds y afférents dans le budget du gouvernement provincial de Haut-Lomami.

L'élu local n'a pas non plus manqué de saluer l'action de l'autorité provinciale intérimaire et son équipe gouvernementale pour la mobilisation urgente du fonds de réhabilitation de l'hôpital de Kabondo Djanda, dont la toiture avait été emportée par une pluie diluvienne, accompagnée d'orages et des vents violents. L'autorité gouvernementale a ainsi prêté une oreille attentive à la demande du président de la commission d'évaluation des dégâts des catastrophes naturelles. Une délégation mixte du gouvernement provincial et assemblée locale, composée de deux commissaires généraux, le Dr Clarisse Kasongo Meta de la Santé et son collègue des Actions humanitaires, Jean Kayembe Nongo, ainsi que l'élu local Paul Ngoy Nsenga Binthelu, a effectué une mission officielle à Kabondo Djanda pour la remise de fonds de l'intervention urgente de réhabilitation de la toîture de l'hôpital.

Notons que le bilan des pluies dans cinq territoires de la province fait état de 77 écoles et 10 924 maisons détruites, deux blessés, soixante-treize morts, des milliers d'hectares des champs endommagés et 107 740 ménages affectés. Il y a quelques jours, des fortes pluies se sont abattues à Malemba Nkulu, endommageant la route Kabondo Djanda et Malemba Nkulu Centre, récemment réhabilitée par l'entreprise chinoise Creec 7, sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux.