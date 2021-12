Congo-Kinshasa: FEC - Chambre de Mines - Louis Watum démontre l'apport de l'industrie minière dans sa globalité en RDC

La Chambre de Mines a tenu hier, mercredi 22 décembre 2021, à Fleuve Congo Hôtel, une conférence de presse sur " l'apport de l'industrie minière en République Démocratique du Congo dans sa globalité " ; c'est-à-dire, son apport financier, son impact dans le social, sa participation dans l'émergence de la classe moyenne et son apport dans le secteur de l'emploi. La Chambre de Mines est, sans plus, ni moins, une structure spécifique créée au sein de la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle, en vue de traiter, de manière particulière, les questions portant sur les mines.

Dans sa communication, Louis Watum, Président de la Chambre de Mines de la FEC, a fait savoir, avant tout que, quant à l'apport financier de l'industrie minière, la contribution du secteur minier au budget de l'Etat, quoiqu'il y ait quelques contractions sporadiques dues à la baisse des prix sur le marché international, est en nette croissance proportionnellement au rythme de la production minière en RDC, depuis plus d'une décennie.

D'après lui, en effet, cette contribution est moyenne de 30 % durant les 5 dernières années.

A titre d'exemple, au cours des exercices 2018, 2019 et du 1er semestre 2020, indique-t-il, le secteur a généré un total de revenus pour la RDC qui s'élève à 5 milliards 965,2 millions USD, en raison de : 2 milliards 735 millions USD pour 2018, 2 milliards 493,2 millions USD pour 2019, et 736,6 millions USD pour le 1er semestre 2020.

En ce qui concerne l'impact social de l'industrie minière, il a laissé entendre que le code minier révisé a introduit la notion du cahier de charge. Ce document, dit-il, définit la responsabilité sociétale des titulaires des droits miniers d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation des carrières permanente vis-à-vis des communautés locales touchées par les activités minières.

"Beaucoup d'entreprises minières ont signé ce cahier de charges et se conforment à cette exigence de la réglementation. C'est le cas de KAMOA (IVANHOÉ), MUMI (GLENCORE), SOMIKA, RUASHI MINING, STL, KISANFU, AMICAL, MMG, FRONTIER.

Quelques entreprises attendent encore les arrêtés des gouverneurs, certaines sont au niveau de la Commission d'instruction, et d'autres encore en négociation avec les communautés", a fait savoir le Président de la Chambre de Mines.

Parlant de l'émergence de la classe moyenne, à l'en croire, l'industrie minière participe activement à l'émergence de cette classe par le biais de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, ainsi que par la sous-traitance.

Il y a également la création de certains départements au sein des entreprises minières dédiés exclusivement à la population locale, comme c'est le cas, précise-t-il, de KAMOA, qui est un exemple de l'avancement de ce projet d'émergence de la classe moyenne.

Pour lui, l'industrie minière a généré un nombre d'emplois qui connaît actuellement un accroissement de plus ou moins 10%, par rapport à ces dernières années. Et, dans le marché de l'emploi, en général, en RDC, le secteur minier se situe à plus ou moins 25 %.

Louis Watum a conclu sa communication par les défis rencontrés par les miniers dans l'exercice de leurs activités, en citant, entre autres : le manque de dialogue franc dans la tripartite Gouvernement - Sociétés minières - Société civile, ainsi que la multiplicité des taxes et autres paiements hors du régime fiscal consacré par le code minier.

Zoom sur la Chambre des Mines

La Chambre des Mines est une structure créée, au sein de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), pour piloter les travaux afférents au secteur minier en RDC. Elle a remplacé la Commission Nationale des Mines, le 24 mars 2011, au terme de la révision des statuts de la FEC, soucieuse de lui octroyer une dénomination conforme aux regroupements des sociétés minières. Cette nouvelle appellation lui a, entre autres, permis d'adhérer à l'Association des Industries Minières de l'Afrique Australe (MIASA).

Conformément à l'article 10B des statuts de la FEC, la Chambre des Mines est un organe avec une compétence nationale spécifique de la Fédération des Entreprises du Congo.

De ce fait, elle fonctionne selon le règlement intérieur et les statuts de la Fédération. La dénomination chambre n'est reconnue qu'au niveau national tandis dans les provinces, les regroupements des sociétés minières sont appelés : comités professionnels des miniers, et ils ont l'obligation d'informer régulièrement la Chambre des Mines sur leurs différentes activités. Cette chambre des Mines est administrée par un président, quatre vice-présidents, un trésorier et un secrétaire.

Elle se réunit six fois par an, en raison d'une fois tous les deux mois, ou plus en cas d'urgence. Les réunions se tiennent principalement, au siège de la Chambre des Mines situé à Lubumbashi, dans le bâtiment de la direction provinciale de la FEC Katanga.

La Chambre des Mines a pour missions notamment, de rassembler au sein de la FEC toutes les entreprises qui évoluent dans le secteur minier ; défendre les intérêts des sociétés minières et être leur interface auprès des pouvoirs publics et d'autres partenaires ; élaborer une politique propice et adéquate au développement des activités minières ; faire exercer les activités minières dans le respect de la législation en vigueur ; mettre en place un programme de développement pour les activités économiques dans différents secteurs ou sous-secteurs ; mettre en place des mécanismes d'encadrement des exploitants artisanaux pour une évolution progressive vers des activités formelles ; veiller au respect de l'éthique et des normes environnementales des sociétés membres ; et soutenir le dialogue social entre les entreprises du secteur.

Elle a, faut-il le rappeler, pour valeurs : la sécurité, l'intégrité, la transparence, la responsabilité et le professionnalisme, une quarantaine de sociétés minières sont membres de la Chambre des Mines. Et, elles représentent toutes les filières du secteur minier (Cuivre-Cobalt, Diamant, Or, Coltan-Etain).