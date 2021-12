Congo-Kinshasa: Fini la grève/RTNC - Muyaya calme la tempête !

*Echanges fructueux ce mardi 21 décembre 2021 entre d'une part Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et Médias, et d'autre part, le nouveau DG a.i de la RTNC, Bellidée Robert Mbuku, accompagné de la délégation du banc syndical de cette entreprise. Cette rencontre, une dernière de l'année et une première après la nomination du nouveau comité à la tête de la RTNC, a eu pour objectif, de baliser le chemin pour un climat apaisé.

"Nous n'avons jamais coupé le pont avec les syndicalistes, et aujourd'hui nous sommes arrivés au dernier jour de ce parcours qui marque, en fait, une nouvelle ère, parce que nous avons pris des mesures conservatoires et qu'il y a eu un nouveau comité ", a fait savoir Patrick Muyaya.

Il a poursuivi en disant : " nous devons nous animer de l'esprit d'un dialogue constructif, et voir dans quelle mesure ramener la sérénité et un climat sain de travail pour nous permettre de mieux travailler et apporter la bonne information à la population".

A cette même occasion, il n'a pas manqué de remercier les syndicalistes pour leur bravoure pour l'intérêt des agents de la chaîne nationale.

Le chef de la délégation syndicale, pour sa part, a salué le Ministre pour son attention et son implication par rapport aux préoccupations des agents.

" Il y avait des perturbations à la RTNC, chose qui avait conduit à l'arrêt du travail. Si on continue à avoir les images à la radio et télévision nationale, c'est tout simplement grâce aux efforts que nous avons fournis. Car, pour les agents, il fallait couper le signal. Et la première des décisions prises par le Ministre de la Communication et Médias, était d'écarter la personne à la base de la pesanteur à la RTNC ", a expliqué le Président de la délégation syndicale.

Un protocole d'accord a ainsi été signé entre le banc syndical et le nouveau DG a.i de la RDC, Bellidée Robert Mbuku. Les deux parties sont tombées d'accord sur un certain nombre de points. Cela, en vue de stimuler les agents au travail.

"Chers agents et cadres de la RTNC de toute la République, nous vous invitons à reprendre le travail à partir de ce mercredi 22 décembre 2021. Prouvez au nouveau DG qui est animé de bonne foi que vous êtes avec lui, que vous allez combattre avec lui. Vous allez vous rendre compte que c'est un homme de dialogue. Il n'y a plus de raison pour que nous puissions poursuivre la grève. Ainsi, nous déclarons solennellement non pas seulement la suspension de la grève mais, la levée de la grève ", a déclaré le Président du banc syndical de la RTNC.

C'est donc sous cette ambiance que le nouveau DG a.i s'est exprimé en disant : " cette grève était une épine dans les pieds de la RTNC, et une épine, ça fait mal. Grâce à l'apport du Ministre de la Communication et Médias, nous avons réussi à extirper cette épine. Je ne pouvais pas bien commencer mon mandat avec ça. Je me rappellerai toujours de la première recommandation que le Ministre m'a faite, qui était de ramener la sérénité. Je félicite aussi le syndicat pour cette écoute. Nous allons donc cheminer ensemble avec ce protocole d'accord qui marque la fin de la grève ".

Cette rencontre aura donc le mérite d'avoir balisé le chemin pour un climat serein au sein de cette entreprise de l'Etat.