Congo-Kinshasa: Députés provinciaux et Gouverneurs/RDC - Félix Tshisekedi rappelle à l'ordre et interpelle !

*Dans son combat acharné d'appliquer sa vision d'améliorer les conditions de vie des populations sur l'ensemble de la RD. Congo, le Président Félix Tshisekedi tient mordicus à impliquer tout gestionnaire de la chose publique.

A l'occasion du lancement hier, au Palais de la Nation, de la huitième session de la conférence des gouverneurs, le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sensibilisé ses hôtes sur une gouvernance responsable qui puisse reposer sur la cohésion nationale et le patriotisme en vue de permettre au pays de prendre un nouvel élan pour son décollage.

Il a insisté, dans son speech, sur une collaboration plus étroite entre les gouverneurs de province et les assemblées provinciales dans l'exercice de leurs fonctions respectives en vue de créer un climat de paix et d'harmonie, gage d'un développement intégral à même de favoriser l'attraction des investissements en RDC.

Placée sous le thème : "la stabilité dans la réussite du programme de développement local de 145 territoires et du programme d'urgence intégré de développement communautaire, cette huitième édition de la conférence des gouverneurs, qui se clôture ce jeudi, a connu la participation des présidents des assemblées provinciales.

"Les députés provinciaux semblent avoir perdu de vue le sens du suffrage de leurs électeurs pourtant les dispositifs constitutionnels et légaux prévoient plusieurs moyens d'information et de contrôle à la disposition des députés provinciaux. L'engagement de la responsabilité politique du gouvernement dont les motions de défiance et de censure n'intervenant que comme recours. (... ), s'agissant de la responsabilité des gouverneurs de province alors qu'ils sont investis dans un programme politique, il ressort en général que l'action de leur gouvernement est jugée inefficace et éloignée des objectifs assignés", a martelé Félix Tshisekedi en guise de rappel à l'ordre et d'interpellation.

Devant son auditoire, le Président de la République, déplorant la série de motions de défiance ayant conduit à une situation de crise dans 14 provinces à la suite de départs de leurs gouverneurs, a exhorté les députés provinciaux à prendre une nouvelle posture, celle des véritables élus du peuple en exerçant leurs mandats en toute honorabilité. Tout en reconnaissant, ensuite, les difficultés auxquelles plusieurs provinces sont confrontées, Félix Tshisekedi a demandé aux gouverneurs d'assurer pleinement la sauvegarde de l'intérêt national, de veiller à la sécurité et à l'ordre public en provinces, de pérenniser la continuité de l'Etat et du service public, de mettre en œuvre le développement de l'Etat au niveau local pour le bien-être des populations aux côtés des assemblées provinciales, gage d'une attraction qualitative, selon le Président, des investisseurs en République Démocratique du Congo.

"Conformément à l'article 200 de notre Constitution ainsi qu'à la Loi organique n°08/015 du 7 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence des gouverneurs, j'ai l'honneur de vous accueillir ici à Kinshasa à la 8ème Session de la conférence des gouverneurs de province au cours de laquelle nous procéderons, comme il est de coutume, à l'évaluation de nos politiques publiques en matière de gouvernance, d'administration et de développement de nos territoires.

Comme vous le savez, nos territoires ont été affectés par la sévérité de la crise sanitaire et son impact qui ont gravement compromis la régularité de nos rencontres. Aussi, tel que vous pouvez le constater, contrairement à ce qui était convenu lors de la précédente session, c'est une nouvelle fois à Kinshasa et non à Mbandaka que se tient cette conférence.

Cette relocalisation fortuite se justifie notamment par des contraintes d'ordre logistique. (... ), Je souhaiterais que cette conférence trouve des solutions viables et durables. En effet, les états des lieux de nos provinces révèlent une situation économique désastreuse qui paupérise chaque jour davantage notre population. Fort heureusement, nous pensons aujourd'hui que le programme de développement local de 145 territoires 2021-2023 que j'ai initié va in fine remédier à cette situation.

Ce programme se fonde sur un modèle de développement allant de la base vers le sommet et vise notamment à accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et booster le développement de notre pays et le désenclavement des territoires par la réhabilitation de près de 9.000 Km et l'entretien de 30.000 Km des routes de dessertes agricoles, l'amélioration de l'accès des communautés rurales à l'électricité notamment, par la construction des mini centrales photovoltaïques ; l'amélioration de l'accès à l'eau potable par la construction des forages et l'aménagement des sources ; la construction d'infrastructures économiques rurales notamment par l'équipement de 748 centres de santé, plus de 1200 écoles ainsi que l'aménagement des marchés modernes.

Cependant, la mise en place dudit programme ainsi que son suivi devront nécessairement reposer sur les gouverneurs de province et plus particulièrement sur la stabilité institutionnelle des entités provinciales. Mesdames et messieurs, distingués invités, si mon argumentaire laisse transparer quelques bémols dans la mise en œuvre effective de ce programme pourtant salutaire, c'est particulièrement à cause du triste spectacle qui nous a été offert par nos entités provinciales.

Les élus provinciaux rappelés à l'ordre, les gouverneurs interpellés sur leur mode de gestion

Bien avant l'intervention du Chef de l'Etat, le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, et son collègue Bongo, gouverneur de la Tshuapa, avaient, comme pour planter le décor, exhorté leurs collègues à prendre bras-le-corps toutes orientations qui vont leur être formulées durant les deux jours des assises. " La problématique consiste à trouver les voies et moyens pour la gouvernance provinciale sans laquelle il n'y aura jamais le développement communautaire", avait laissé entendre le premier citoyen de la Capitale.

Pour sa part, M. Bongo, qui a lu le mémo du collectif de gouverneurs devant le Chef de l'Etat, avait énuméré quelques causes de l'instabilité dans la gouvernance provinciale. "Excellence Monsieur le président de la République, Chef de l'Etat, la huitième édition de la Conférence des gouverneurs qui ouvre ses portes ce jour à Kinshasa, sous le leadership de votre très haute autorité, nous offre l'occasion d'éclairer la lanterne de votre gouverne sur les problèmes de gouvernance de nos provinces dans le processus du développement national.

Avant toute chose, le collectif de gouverneurs de provinces se fait l'insigne honneur de présenter à votre très haute autorité ses vœux de paix, de santé et de bonheur, de prospérité et de longévité à l'occasion de l'année 2022 qui pointe à l'horizon. Puisse le Très Haut vous accorder plus de sagesse dans votre lourde mission de présider aux destinées de notre pays.

Le collectif de gouverneurs de province vous remercie pour les efforts inlassables que votre très haute autorité ne cesse de déployer pour sortir notre pays du sous-développement et de la pauvreté. (... ), l'instabilité politique dans les provinces causée par la lutte de positionnement des politiques, la résistance de certains acteurs politiques réfracteurs aux changements politiques imprimés par votre très haute autorité le manque des ressources financières pour la mise en œuvre des recommandations prédéfinies, le paiement sélectif et sporadique de la rétrocession due aux institutions provinciales ", a-t-il précisé, dans l'espérance de trouver gain de cause de la part du Président Félix Tshisekedi.