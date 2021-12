Algérie: Boumerdes - Coup d'envoi du Salon de l'environnement et des clubs verts

Boumerdes — Près d'une centaine de jeunes représentants 20 wilayas du pays prennent part à la 4ème édition du Salon national des clubs verts ouverte jeudi à Boumerdes en présence des autorités locales et de représentants d'associations de la société civile et d'organismes concernés.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, qui s'étalera sur quatre jours, a été marquée par l'inauguration d'une exposition mettant en exergue des innovations et réalisations de jeunes dans le domaine de l'environnement et du recyclage des déchets.

De nombreux étudiants adhérents à des clubs scientifiques qui se sont distingués en matière d'innovation et des lauréats de prix nationaux et internationaux, ont été honorés à l'occasion de l'ouverture de ce salon.

Organisé sous le slogan " le recyclage des déchets, un pas pour le soutien de l'économie nationale " cet événement abordera des questions liées à la gestion des déchets ménagers et au recyclage ainsi que la contribution de cette activité à l'économie nationale.

Cette occasion a, aussi, saisie pour honorer la chercheuse de l'Institut d'électronique de l'université M'hamed Bougara, Cherifi Amel, pour avoir assuré l'encadrement, à titre bénévole, d'un nombre d'étudiants relevant des clubs scientifiques de l'université dans leur projets innovants, ainsi que sa contribution aux préparatifs de l'organisation du premier colloque sur les startups, qui se tiendra prochainement.

Outre des activités de sensibilisation, des expositions sur les réalisations et les innovations de jeunes adhérents de clubs verts et d'associations environnementales et sur le recyclage des déchets, sont au menu de ce salon, qui prévoit aussi des visites guidées vers des pépinières relevant de la conservation locale des forêts et des excursions vers des monuments et sites réputés de la wilaya, dont la Casbah de Dellys (Est de Boumerdes), selon les organisateurs.

A cela s'ajoute la programmation d'une série de conférences portant sur différents thèmes liés, entre autres, aux techniques de l'animation environnementale et à la réalisation de projets associatifs dans le cadre de la protection de l'environnement, outre des ateliers de formation dans le domaine du recyclage, parallèlement à un concours sur le meilleur projet environnemental dans le domaine du recyclage.

Selon le directeur de la jeunesse et des sports, Djamel Zebdi, l'organisation de cet événement a pour objectif principal de "faire connaître les clubs et les associations actifs dans le domaine, développer l'activité environnementale dans les établissements de jeunesse et faire la promotion des méthodes modernes en matière de recyclage des déchets, tout en sensibilisant la société sur l'intérêt économique de la valorisation des déchets ménagers".

L'autre but visé par cette manifestation, est " l'ancrage de la culture environnementale au sein des jeunes, l'accompagnement des projets visant la protection de l'environnement, le développement de l'esprit environnemental et l'encouragement des jeunes à investir dans ce domaine", a indiqué le même responsable.

Ce salon, organisé par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) et la Ligue des activités culturelles et scientifiques des jeunes, en collaboration avec l'Office des établissements de jeunes de la wilaya (ODEJ), sera clôturé par la remises du prix du meilleur exposé et de la meilleure innovation.