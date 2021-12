Sénégal: Équipe nationale du Sénégal - Quels " Lions " pour la CAN 2021 ?

Le monde du football sénégalais sera édifié vendredi matin sur la liste des joueurs devant défendre les couleurs nationales à la Coupe d'Afrique des Nations " Cameroun 2021 " qui débute le 9 janvier prochain.

Quels joueurs pour la Can de football qui se disputera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun ? La question est actuellement sur toutes les lèvres au moment où se rapproche l'heure (10h) de la conférence de presse d'Aliou Cissé dans les salons du restaurant Good Rade sur la Vdn. Mais une chose est sûre, ceux qui étaient là pendant les éliminatoires de la Can et même de la Coupe du monde devraient être privilégiés. En clair, les " cadres " de la Tanière, éléments indispensables aux yeux du sélectionneur national, devront être du voyage, à moins d'un cas de force majeure.

Ce sera le cas des deux gardiens de but, Edouard Mendy et Alfred Gomis, des défenseurs Kalidou Koulibaly, Pape Abdou Cissé, Saliou Ciss, des milieux de terrains Idrissa Gana Guéye, Cheikhou Kouyaté, Krépin Diatta et des attaquants Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Diao Baldé Keïta qui étaient tous là lors de la dernière Can en Egypte en 2019. Mais, parmi ceux-ci, certains risquent de rater cette Can à cause de blessures comme Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr et Diao Baldé Keïta. Si on y ajoute le cas du néo Lion Bouna Sarr, on comprend vite l'embarras du coach sénégalais qui devra faire face à cette situation.

D'ailleurs, le technicien sénégalais avait déploré la blessure de Krépin Diatta qu'il avait qualifiée de perte. " C'est une période difficile pour les sélections, car le temps de récupération d'un joueur blessé à ce moment sera très court à un mois de la compétition ", avait dit Aliou Cissé à l'annonce de la blessure du monégasque. Alors, avec quels joueurs il composera sa sélection ? C'est vrai que certains autres joueurs ont vite fait de se faire une place dans la Tanière comme Famara Diédhiou, Abdou Diallo, Nampalys Mendy, Habib Diallo, Fodé Ballo Touré, Pape Matar Sarr, Boulaye Dia et Bouna Sarr ; on parle même d'un retour d'Opa Nguette qui flambe actuellement à Metz et dont le come-back en équipe nationale est très attendu depuis sa dernière apparition il y a un an.

D'autres frappent encore à la porte de l'équipe nationale et piaffent d'impatience de faire leur entrée dans le groupe.