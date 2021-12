Sénégal: Serigne Bassirou Guèye - "Hamady Diouf portera le flambeau du Parquet encore plus haut"

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie de passation de service jeudi, le désormais ex-Procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a dit être convaincu que son successeur, Hamady Diouf, va relever les défis du Parquet.

" J'ai un motif de satisfaction plus grand. C'est mon remplaçant. Il est agréable, il est beau, qu'après avoir fait tant d'efforts, on soit sûr que ces efforts ne seront pas vains. Que l'on soit sûr que les choses iraient meilleures. Que l'on soit sûr que tout ira pour le meilleur ", a-t-il déclaré face à la presse. Et d'ajouter : " Monsieur Hamady Diouf est un homme bon. Il n'est pas là, parce qu'hier, il m'a appelé pour me dire qu'il a une cérémonie familiale assez importante. Il est généreux, courtois, pondéré et élégant. Tout le monde peut lui témoigner cela ".

Le conseiller juridique à la Présidence de la République estime que Hamady Diouf est un magistrat compétent et expérimenté. " Ceux qui le connaissent savent que c'est un éminent juriste, très matinal. Il est assidu à son travail. C'est un parfait connaisseur du ministère public par son passage. Donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que je sache que c'est Monsieur Hamady Diouf qui vient ici. Il corrigera mes erreurs, comblera mes déficits. Je sais qu'il élèvera le flambeau du parquet encore plus haut. Je lui souhaite beaucoup de chance ", a-t-il témoigné.

" On ne m'a jamais signalé un parquetier dans un scandale "

Revenant sur son départ du Parquet, Serigne Bassirou Guèye pense qu'un Procureur, au bout de huit ans, doit céder la place. " Après huit et huit mois de loyaux services, un agent de l'Etat doit pouvoir progresser. Je vais devoir vous quitter ", a-t-il rappelé.

Aux magistrats, le Parquetier les appelle à continuer à apprendre leur métier, à se former. " La légitimité administrative ne suffit plus. Les forces en face de nous se forment davantage. Continuez à apprendre votre droit. Quand on est procureur, on le montre par la probité, par la ponctualité. On ne m'a jamais signalé un parquetier dans un scandale. Soyez d'excellents collaborateurs", leur a-t-il lancé. S.G