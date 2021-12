Burkina Faso: Fête de Noël - Message de la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) du Burkina Faso

document

Chers fidèles de nos Eglises, chers compatriotes du Burkina Faso,

Au-delà de tout, nous rendons grâces à l'Eternel Notre Dieu! Car Il est souverain, et Sa miséricorde dure toujours ! En cette année 2021, nous célébrons la fête de la nativité du Christ avec beaucoup d'émotions liées à la crise sécuritaire et à la pandémie du Covid.19.

C'est pourquoi, la Fédération des Eglises et Missions Evangéliques du Burkina Faso invite les fidèles de nos Eglises et tous les compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur à fêter dans le calme, la simplicité, en respectant des horaires raisonnables, et en respectant les mesures barrières. Que chacun de nous se comporte en vrai citoyen, étant loyal à Notre Seigneur et à notre prochain.

Après tout, le Seigneur Jésus, le Messie, est venu dans ce monde sans faire de bruit. Car le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé Son Fils dans le monde, né d'une femme, né sous la loi. Jésus est venu accomplir la loi, et Il nous a sauvés de nos péchés. En effet, c'est Lui Qui est l'Agneau expiatoire Qui ôte le péché du monde.

A Sa naissance à Bethlehem, les rois mages venus d'Orient sont allé L'adorer, et Lui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et nous aujourd'hui, sommes-nous prêts à L'adorer et à Lui donner le meilleur cadeau pour Son anniversaire ?

Chers fidèles, chers compatriotes,

Noël 2021 nous donne encore l'occasion de revoir nos relations d'abord avec Dieu, puis avec notre prochain. Sommes-nous en bons termes avec Dieu, avec notre femme, notre mari, nos enfants, nos frères et sœurs, nos oncles et nos tantes, nos collègues de travail et nos voisins dans le quartier?

Avons-nous la paix dans notre cœur? Noël, c'est le temps de la paix : la paix avec Dieu et la paix avec les hommes. Comment faire pour que la paix de Dieu nous inonde ? Venons au Prince de la Paix pour chercher Dieu de tout notre cœur !

Chers Fidèles, chers citoyens,

Que Noël 2021 vous apporte la paix et la sécurité, la santé physique et spirituelle, et que la joie du Seigneur soit partagée par tous !

Que Dieu exauce nos prières pour la sécurité et pour l'éradication de la pandémie sur la terre. Que la grâce et la joie du Seigneur soient votre partage en cette fin d'année pour un mieux vivre ensemble dans le Burkina Faso, pays des hommes intègres! Joyeux Noël à toutes et à tous !

Que Dieu bénisse le Burkina Faso !

Pour la FEME,

Le Président Pasteur Henri YE

Commandeur de l'Ordre National