Cameroun: Les pollueurs doivent payer

On ne le soulignera jamais assez : les pays développés sont historiquement les principaux émetteurs de gaz à effet de serre que la Terre ne peut plus naturellement absorber aujourd'hui.

Ces pays sont à l'origine du réchauffement climatique que nous déplorons parce que leur industrialisation, pendant plusieurs siècles, a été gourmande en énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon). La combustion excessive de ces énergies polluantes a ainsi entraîné la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et, par conséquent, l'accentuation du réchauffement de notre planète. L'effet de serre étant le principal moteur de la hausse des températures.

Pour mettre un terme à cette dangereuse spirale, la communauté internationale s'est accordée, dès 2009, à limiter à 2°C d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, la hausse de la température mondiale. En réalité, la " rambarde de sécurité " est plutôt le seuil d'1,5°C, étant donné que 2°C est la limite maximale à ne pas franchir.

Sinon, nous allons davantage subir les effets dévastateurs du réchauffement climatique : disparitions de plusieurs îles et écosystèmes, 250 millions de réfugiés climatiques à prendre en charge, grosse chaleur, pluies diluviennes, crues, tempêtes et cyclones qui pourraient devenir plus fréquents et plus violents, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). En 2015, lors de la Cop 21 en France, l'objectif de 2009 a été réaffirmé par l'Accord de Paris et les pays riches se sont également engagés à mobiliser conjointement 100 milliards de dollars US par an d'ici 2020 et jusqu'en 2025, pour aider les pays pauvres qui sont les plus exposés au réchauffement à prendre des mesures d'atténuation et d'adaptation nécessaires.

Au moment où se tient la Cop26 à Glasgow (31 octobre-12 novembre 2021), le bilan de la mise en œuvre des engagements financiers et de réduction des émissions montre que les comptes ne sont pas bons. En effet, l'aide n'atteignait que 79,6 milliards de dollars en 2019, selon les derniers chiffres publiés par l'OCDE. Pis encore, " la pilule passe mal chez les plus menacés.

D'autant qu'ils sont pour la plupart des contributeurs insignifiants au réchauffement climatique. Et que la majeure partie des fonds qui leur sont alloués va à des mesures de réduction des émissions. Résultat, ils ont l'impression de payer deux fois, au portefeuille et en nature ", analyse un expert. D'autre part, l'Organisation météorologique mondiale révèle que les sept dernières années sont en passe de devenir les plus chaudes jamais enregistrées. Preuve que la tendance à la hausse n'est pas inversée. Si rien n'est fait, prévient le Giec, la température sur la terre aura augmenté de 2,7°C d'ici la fin du siècle, loin de 1,5°C visé.

On comprend donc pourquoi, dans une déclaration forte délivrée avant-hier à Glasgow, le ministre camerounais des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, représentant du président de la République, a demandé aux pays développés de respecter leurs engagements tout en envisageant de les revoir à la hausse compte tenu des prévisions de la météo loin d'être optimistes. Bien plus, à en croire Antonio Guterres, le SG de l'ONU, les besoins estimés d'aide aux plus vulnérables sont de " 300 milliards de dollars par an à horizon 2030 ".

Comment, dans ces conditions, convaincre, sans les soutenir financièrement, les pays pauvres d'abandonner des modèles de développement basés sur la combustion des énergies fossiles et d'opter pour des énergies vertes alors que cette " décarbonisation " a un coût élevé qu'ils ne peuvent supporter ? Si les pays abritant les forêts de l'Amazonie et ceux du Bassin du Congo doivent désormais couper moins d'arbres afin de protéger le climat de la planète, c'est d'abord aux pays riches de mettre la main à la poche pour encourager l'" exploitation forestière durable ".

L'aide demandée ainsi que la problématique de la responsabilité, voire de la compensation, relèvent avant tout de la " justice climatique " fondée sur le principe du pollueur-payeur. C'est donc à juste titre que les pays du Sud exigent que la conférence qui se tient en Ecosse s'achève sur des engagements plus ambitieux et plus concrets.

Au-delà des discours, ils attendent en outre la mise en place d'un mécanisme de collecte et de suivi des fonds promis à revoir d'ailleurs à la hausse, sans oublier les sanctions à appliquer à l'encontre des plus gros pollueurs qui refusent de financer la gestion des dégâts causés par leurs activités. En tout état de cause, la timidité dans les promesses et l'action trahit jusqu'ici un manque de volonté quand on sait que plus de 20 000 milliards de dollars ont été dépensés par les pays développés pour lutter contre le Covid-19 et relancer leurs économies.