Togo: Boukpessi fixe les garde-fous

Tout comme l'année précédente, les réveillons de Noël (24 décembre), du 31 décembre et du nouvel an seront célébrés entre 18 heures 30 et 21 heures sur toute l'étendue du territoire togolais.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires, Payadowa Boukpessi fait savoir que les célébrations de cette année ne seront pas à la coutumière en raison de la flambée des cas positifs de ces derniers temps et notamment avec l'apparition du variant Omicron.

" Notre pays s'installe de nouveau dans la zone rouge de la progression de la pandémie et l'apparition du variant Omicron très contagieux détecté dans plus de 25% des cas positifs. Ainsi, les célébrations des veillées de Noël, le 24 décembre et de Nouvel An, le 31 décembre 2021 seront célébrées entre 18 Heures 30 et 21 Heures 30 sur l'ensemble du territoire national ".

" Lesdites célébrations doivent se faire dans le respect des mesures éditées par le gouvernement et déjà communiquées dans le cadre de la lutte contre la pandémie ", a-t-il souligné avant de mentionner que toute autre célébration nocturne est interdite.