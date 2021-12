Togo: L'invite du MMLK aux Togolais

analyse

APPEL DU MMLK AU CONTRÔLE DE LA DATE DE PÉREMPTION DES PRODUITS SUR LES MARCHÉS DE TOUTE L'ÉTENDUE DU TERRITOIRE NATIONAL

Depuis quelques moments, des produits de tout genre notamment les vivres inondent nos marchés. S'il n'est de secret pour personne que les prix flambent et spéculent (cherté de la vie) selon l'humeur des acteurs, il est fortement probable que les qualités seraient douteuses voire les dates de péremption arrivées à terme. Des grandes villes vers les communautés rurales, les recettes seraient très bonnes avec la vente expresse des produits. Alors que les produits non seulement de qualités douteuses mais aussi périmés sont préjudiciables et intoxicables à la santé des populations.

Selon les informations persistantes, les commerçants véreux en feraient une entreprise lucrative et ne sont pas prêts à y renoncer s'ils n'en sont pas contraints. Devant ce tableau sombre et funeste caractérisé par la malveillance, la malhonnêteté et la cupidité des individus mal intentionnés qui polluent nos marchés sur toute l'étendue du territoire national, les associations des consommateurs sont débordées et en appellent à la lucidité et à la clairvoyance des concitoyens consommateurs. À cet effet, Les maires et leurs services techniques et d'hygiène doivent s'y investir de leurs compétences au contrôle strict et rigoureux des produits sur les marchés.

Par ailleurs, le Mouvement Martin Luther King en tant que l'une des ASSOCIATIONS DES CONSOMMATEURS AU TOGO, appelle ses coordinations préfectorales et régionales à prêter mains fortes aux autorités municipales pour réduire la capacité de nuisance des produits non appropriés à la consommation et mettre hors d'état de nuire leurs acteurs.

ENSEMBLE, FAISONS TOUS ATTENTION À CE QUE NOUS CONSOMMONS SURTOUT À CE QUE NOUS MANGEONS POUR ÊTRE EN PARFAITE SANTÉ.

Lomé, le 23 décembre 2021

MMLK-La voix des sans voix.