Madagascar: Golf - Johary Raveloarison le nouveau patron

Il a triomphé au championnat de Madagascar, dans la catégorie Professionnel pour la première fois au Golf du Rova à Andakana.

Il sait tout faire. Pour preuve, il est mené à bien l'organisation du dernier cham-pionnat de Mada-gascar au Golf du Rova à Andakana. Il est aussi devenu, pour la première fois, champion de Mada-gascar dans la catégorie pro. Nous parlons de Johary Raveloarison dont nous dessinons aujourd'hui le portrait.

Réussir à s'imposer in extremis devant un adversaire redoutable, comme Faber Maverick ou l'infatigable Jean Baptiste Rama-rozatovo, n'est pas une mince affaire. L'exploit qu'il a réussi en l'espace de trois jours, durant le championnat de Madagascar, montre qu'il est arrivé sur le trône national, non par un pur hasard, mais au bout de longues préparations qu'il a réalisées pendant plusieurs années. À 38 ans, marié et père de deux enfants, l'actuel directeur technique national de la Fédération malgache de golf (FMG) qui tire ses inspiration du grand Tiger Woods, est le premier Malgache à jouir du statut de professionnel PGA (Professional Golfers' Association).

Début en trombe et talent reconnu

Johary Raveloarison a commencé à jouer au golf en voyant ses parents le pratiquer, c'est en quelque sorte héréditaire. Il a débuté sa carrière golfique en Afrique du Sud. Membre et joueur professionnel du Sunshine Tour (circuit professionnel en Afrique du Sud) de 2006 à 2009. Il a réussi à se classer dans le top 10 à quatre reprises. En 2010, il a débuté sa carrière dans le coaching des enfants et adultes, débutants et professionnels. Il a coaché le numéro un européen féminin et numéro deux mondial de la catégorie U9.

De 2009 à 2016, il est head coach et manager d'une Académie en Afrique du Sud, ayant sous sa tutelle douze coachs pour six cent cinquante élèves de 4 à 16 ans. L'année 2010, il a gagné l'Apprentice Championship en Afrique du Sud et il a l'honneur de représenter le pays Arc-en-ciel en Australie, au World Apprentice Cham-- pionship, au Catalina country club et termine cinquième, le meilleur résultat jamais réalisé par l'Afrique du Sud. De 2011 à 2012, il a terminé deuxième à l'Apprentice Championship en Afrique du Sud.

Reconnaissance et consécration

L'année 2012 est une année de consécration pour notre Johary national. Il a reçu un diplôme PGA et devient membre de la PGA Afrique du Sud. Aussi de 2012 à 2015, prend-il le poste de directeur du Golf Benoni Country club de Johan-nesburg. Il est devenu propriétaire manager du Proshop du club Benoni Country club en Afrique du Sud. Pendant cette période, il coache aussi les équipes hommes, dames et juniors du Benoni Country club. En 2015, il est missionné par la R&A et la PGA d'Afri-que du Sud d'assurer une formation des formateurs de golf à Madagascar, dans le cadre du programme " grow golf ".

En 2016, il reprend le circuit et rejoint l'IGT, un mini tour en Afrique du Sud ou il finit la saison treizième de l'ordre de mérite. Toujours en 2016, il obtient une certification pour le programme " Go Golf a new way of coaching to attract and retain young golfers ", remis par Tony Bennett, directeur du Département éducatif de la PGA of Europe. En 2017, il a participé à l'Asian Tour School Bangkok en Thaïlande. En février 2017, il gagne la coupe de la meil-leure performance d'un membre PGA durant le PGA Cham-pionship. C'est un tournoi du Sunshine Tour en Afrique du Sud où il termine 13e au classement général, un meilleur résultat depuis 1973. Son dernier tournoi avant le championnat de Madagascar 2021.

Retour aux sources et perspectives et avenir du Golf à Madagascar

Riche en expérience et en management dans la discipline golfique, il n'a pas oublié Madagascar malgré les offres pour aller ailleurs. En effet, depuis son retour en 2017, il est devenu le DTN de la FMG et a lancé le principe d'une académie de golf au Golf Galaxy à Andraharo avec Stix and Stone Junior Golf Madagascar. Aujourd'hui, il assume le rôle de Manager au Golf du Rova (Andakana).