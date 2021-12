Madagascar: Kickboxing - Le club Gasy Pro constitué légalement

Un nouveau-né. Le club " Gasy Pro " a été constitué à Antananarivo. Le nouveau club est reconnu par la Fédération malagasy de kickboxing et disciplines associées.

Sous l'initiative de l'ancien international et combattant professionnel Tovoniaina Norbert dit Billy Soldat, le club recense actuellement 20 combattants. " Comme j'ai été formé dans un club, c'est ma redevabilité. Cela fait plus d'un an que je prépare ce projet après la sollicitation des férus de la discipline ", a souligné Billy Soldat, le fondateur du club. Le club est ouvert aux jeunes âgés de 7 ans jusqu'aux seniors.

" Non seulement, nous enseignons le kickboxing aux membres, mais nous inculquons aussi aux enfants les valeurs du sport. Nous nous intéressons surtout aux enfants et à leur avenir, leur développement physique et moral ", continue Billy. Les séances d'entraînement se déroulent au Dojo à Tsimbazaza sous la houlette des techniciens pédagogues et expérimentés. Pour rappel, Billy a à son palmarès six titres nationaux, trois titres africains chez les moins de 51 kg (2010, 2012, 2014), et la deuxième place aux Championnats du monde en Hongrie.