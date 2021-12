Madagascar: Andohatapenaka - Un bouliste célèbre meurt après avoir percuté un camion

Un homme a perdu la vie à bord de sa moto dans la nuit du mercredi aux 67ha. Il a été éjecté de sa moto et quand les secours sont arrivés, il était en arrêt cardio-respiratoire.

Malgré une tentative de réanimation, les secouristes ont constaté son décès sur place. Selon un témoin, il roulait à vive allure et a percuté le latéral droit d'un camion frigorifique en cours de route. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. La vitesse pourrait avoir joué un rôle dans l'embardée, mais la police demeure prudente sur les causes exactes. La victime est une personnalité connue dans la discipline pétanque. Il s'agit de Jean Luc Razafindrabe.

Il a déjà organisé de nombreux tournois et aidé plusieurs boulistes pour aller assister à des tournées en France. Un autre cas d'accident s'est produit à Fiadanamanga Iavoloha hier, aux alentours de 15 heures. Une moto scooter est entrée en collision avec un taxi-brousse. L'accident a été provoqué par l'excès de vitesse du véhicule et de la moto. Le motard a été grièvement blessé et a dû être évacué d'urgence à l'hôpital. Aucun des passagers n'a été blessé. Aucune perte humaine n'est à déplorer mais les dégâts sur les deux roues sont importants.

Pour éviter toute forme d'accident, il est indispensable de respecter un certain nombre de règles de sécurité importantes lors d'une conduite à moto. Un responsable au sein de la BAC explique que " la plupart des motards minimisent le respect des règles de sécurité comme : ne jamais doubler un véhicule par la droite ; le respect de la distance de sécurité requise ; lorsque la moto se trouve derrière une voiture, il faut se placer légèrement sur un côté pour être vu dans le rétroviseur de la voiture ; etc ". Lui d'ajouter que " l'imprudence des conducteurs provoque souvent les accidents. Les motards ont tendance à rouler vite quand il y a du trafic. Toutefois, la plus importante et la principale des règles à respecter est l'anticipation".