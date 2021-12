Madagascar: Handball - Un match de gala avec les nouveaux champions de Madagascar

On le dit et le redit, Toliara reste un vivier pour le handball malgache. Il fait partie des disciplines les plus chouchoutées dans cette ville.

Un fait qui n'échappe pas au ministre Tinoka Roberto qui va faire du handball un élément rassembleur pour des Tuléarois qui n'en demandent pas tant pour revoir les nouveaux champions de Madagascar de l'ASCO. Ces derniers ne seront toutefois pas ensemble car ils seront aidés par les joueurs des autres clubs pour former une sélection au cours d'un match de gala.

Cette sélection tuléaroise n'aura pas pour autant la partie facile devant une autre sélection du reste du monde formée par des vacanciers. Au bout, on verra un match certainement plaisant à suivre dans la cour même de la mairie. Avant, c'est-à-dire vers 15h, on aura droit à un match opposant les anciennes de l'ASCO aux dames du HC EST. Pour couronner le tout, on reverra également les vétérans de l'ASCO, dont le député Behaja, s'opposer aux vétérans de la Jirama dans un match vraiment de gala. Mais le jeu en vaut la chandelle dans le cadre de la célébration des festivités de fin d'année.