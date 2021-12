Madagascar: Naufrage du bateau Francia - La destination Sainte-Marie, victime de désinformation

Les opérateurs touristiques de Sainte-Marie ont enregistré des annulations de réservations, suite au naufrage du bateau à Soanierana Ivongo, faisant des dizaines de morts. Ce malheureux événement n'a pourtant rien à voir avec le tourisme.

Un bateau de marchandises qui n'avait pas vocation à faire du transport de passagers ! C'est ainsi que l'Office du Tourisme de Sainte-Marie décrit le bateau " Francia ", qui a coulé à Soanierana Ivongo. " Ce bateau n'avait pas pour destination l'île Sainte-Marie. C'était un transport côtier entre les différents abris sur la côte Est, en cabotage. Plusieurs journaux indiquent à la Une et dans leurs colonnes, que le naufrage est survenu à Sainte-Marie, ce qui n'est pas vrai. La tragédie a eu lieu au large de Soanierana Ivongo qui est le point de départ de certains navires vers Sainte-Marie.

L'image de la traversée vers Sainte-Marie se voit ternir par les faits, toutefois il est important de dissocier que le bateau de marchandises 'Francia' n'était aucunement un transport de 'passagers' et que la destination du bateau n'a jamais été Sainte-Marie. Cependant nous partageons la peine suite au drame survenu lundi dernier. Et tenons à adresser nos condoléances et nos pensées aux familles des victimes et à ceux qui ont péri dans la catastrophe du naufrage de SM FRANCIA ",a déclaré l'Office du Tourisme de Sainte-Marie.

Haute sécurité. Selon les opérateurs touristiques représentés par l'Office, la destination Sainte-Marie dispose de plusieurs compagnies maritimes sécurisées, assurant le transport de passagers et dont la liaison est au départ de Toamasina ; Soanierana Ivongo ; Mahambo vers Sainte-Marie et vice-versa. " Bien qu'il y ait eu des antécédents il y a quelques années, des mesures et dispositions ont été mises en place depuis, pour sécuriser toutes les traversées. Le transport maritime 'passagers' vers et depuis Sainte-Marie s'est nettement amélioré ces dernières années avec notamment la mise en place des normes sécuritaires et équipements de sauvetage.

Le tout, réglementé quotidiennement par l'APMF (Agence Portuaire Maritime et Fluviale) qui a notamment pour rôle le contrôle des bateaux en sureffectif et en surpoids. En ce jour de deuil national, nous réitérons toutes nos condoléances aux familles des victimes dans ce drame. La population de Sainte-Marie est sous le choc ", a communiqué l'Office. À noter que Sainte-Marie est une destination très prisée, aussi bien par les touristes nationaux que par les touristes étrangers. En cette période de fin d'année, les opérateurs et les communautés locales s'attendent à une arrivée massive des touristes vacanciers et espèrent que le naufrage du bateau "Francia" n'aura pas de graves impacts sur les activités touristiques et l'image de la destination Sainte-Marie, malgré les quelques annulations de réservations constatées.