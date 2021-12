Madagascar: Trêve des confiseurs et période de vaches maigres

C'est ce soir, la fête de la Nativité. Les Malgaches voudraient vivre une quiétude qui les a fui, depuis bien longtemps. Ils veulent, l'espace de quelques jours, oublier tous les tracas qui les accablent. Depuis quelques jours, la trêve politique a été décrétée. On appelait cela avant la trêve des confiseurs.

Trêve des confiseurs et période de vaches maigres

Les Malgaches ont connu des mois extrêmement éprouvants et ont atteint un degré de lassitude extrême en cette fin d'année 2021. C'est l'occasion à présent de retrouver l'espace de cette semaine, cette sérénité qui les a fui. Pour les Chrétiens, cette période est celle du recueillement et de l'espérance. Chaque citoyen veut profiter de cette période pour se ressourcer et déstresser.

Tout le monde va se retrouver en famille et partager des moments de bonheur très simples. La tradition du partage semble perdue. Les distributions de produits de première nécessité aux démunis ont toujours lieu chaque année. On ne sait pas si elles auront encore lieu cette année car ceux qui le font habituellement ont eux aussi subi les effets de la crise et n'ont plus les moyens d'être généreux. Les pensées de tous vont vers ces compatriotes du Sud de la Grande île qui souffrent du kere.

Des vivres vont être distribués dans l'Ambovombe Androy, mais ce ne sera qu'un léger répit dans la lutte pour la survie permanente de ces dizaines de milliers de famille qui affrontent courageusement leurs épreuves. La famine et la malnutrition sont leur lot quotidien. Ils ne sont cependant pas les seuls à être dans la misère. Les 88% de Malgaches qui vivent sous le seuil de la pauvreté vont, durant cette dernière semaine de l'année 2021, avoir le même quotidien. Le Père Noël ne viendra pas leur offrir le riz et la volaille qu'ils aimeraient manger. Maintenant, la période des fêtes est devenue celle des vaches maigres.