Cote d'Ivoire: Centre dobservation des mineurs - Des ONG partagent la joie de Noël aux pensionnaires

Les pensionnaires du Centre dobservation des mineurs (Com) dAbidjan ont été égayés dans la faveur de la célébration de la fête de Noël.

Ils ont reçu des dons en vivre (repas, pates alimentaires, riz, sucre, conserves) et non vivre (produits hygiéniques, médicaments, vêtements) de la part de 6 Ong. Notamment, LaBAP, Smed-CI, Y Voir et Sourire, Dde CI, Fraternité des Prisons et Cjpe-Saint Dominique.

Daprès Konan Olympe, coordonnateur de lOng LaBAP aux prisonniers, par ailleurs porte parole des structures donatrices : "Nous menons depuis plus de cinq ans des activités ici avec ces enfants. Aujourdhui, nous sommes venues apporter de la joie, dans la ferveur de la Noël, à ces enfants incarcérés. Cela pour leur dire quils ont aussi droit de fêter et de recevoir des cadeaux, même en étant ici ".

Pour sa part, le directeur du Com, Dagnogo Kapari, a salué cette initiative de partage initiée par ces Ong, visant à apporter de la joie aux pensionnaires du Com. Il a relevé que cette cérémonie vient offrir un épanouissement des enfants du Com.

Cette cérémonie qui se voulait festive a été meublée de ballets, sketchs, prestations artistiques et dune séance de démonstration des karatékas.

Mais avant la partie festive, une messe a été dite par le Père Saint-Clair Oblé, secrétaire exécutif de la pastorale des prisons dAbidjan. Dans son homélie, il a dabord fait remarquer que la Noël marque la naissance de Jésus-Christ.

Puis, il a déclaré : " Nul nest en prison éternellement. Cest une crise dadolescence qui vous a emmené là. Vous nêtes pas inutiles, la société a besoin de vous. Soyez sages ". Il a prié Dieu, afin de leur donner de la joie.

Correspondance particulière