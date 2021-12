Cote d'Ivoire: Abattage clandestin de porcs, vente " illégale " de volaille... - De la viande de porc et des poulets saisis

Après la phase de sensibilisation et de mise en garde, celle de la répression... Le ministère des Ressources animales et halieutiques a, en effet, entamé depuis hier, jeudi 23 décembre, une vaste opération de renforcement du contrôle sanitaire des denrées animales et d'origine animale. Prévue du 23 au 30 décembre, cette opération se déroulera sur toute l'étendue du territoire national.

A cet effet, plusieurs équipes du ministère, composées des services vétérinaires, d'agents du district autonome d'Abidjan, d'éléments de la police nationale et d'agents des mairies, ont effectué des contrôles inopinés dans certains quartiers d'Abidjan, en vue de s'assurer du respect de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2021, interdisant la vente de volaille en dehors des marchés conventionnels. Il s'agissait également de s'assurer du respect de la loi interdisant l'abattage des porcs, en dehors de la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie (Sivac).

Au cours de l'opération, près d'une tonne de viande de porc a été saisie aux environs de 6 h du matin, dans la commune de Yopougon. Selon Dr Kallo Vessaly, directeur des services vétérinaires, il s'agit d'au moins 12 porcs abattus dans la clandestinité.

Dans la commune de Koumassi, l'opération a permis à l'équipe du ministère des Ressources animales et halieutiques de saisir une vingtaine de poulets vendus en dehors des marchés conventionnels. Les équipements et autres abris de fortune où sont entassés les poulets ont été détruits sous le regard impuissant des propriétaires.

Dr Komara Moussa, directeur régional d'Abidjan au ministère des Ressources animales et halieutiques, a expliqué pourquoi il n'est pas normal que la volaille vivante se vende dans la rue, en dehors des marchés conventionnels. Il a souligné que cela constitue une concurrence déloyale vis-à-vis des professionnels. " Normalement, cette activité est soumise à déclaration. Il faut que tous les vendeurs de poulets se déclarent. Cela se fait gratuitement ", a-t-il recommandé.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, le fait de pratiquer le commerce de volaille en dehors des marchés reconnus peut contribuer à propager les zoonoses telles que la grippe aviaire. " Les marchés conventionnels font l'objet de suivi et de désinfections régulières. Ils sont sous surveillance administrative et technique. Il y a beaucoup de maladies qui menacent la volaille en Côte d'Ivoire. Nous devons donc assainir le secteur pour éviter de les propager. Il est dangereux d'aller s'approvisionner chez les vendeurs non conventionnels, puisqu'on ne connaît pas l'origine de ces poulets. 60% des maladies qui s'attaquent aux humains proviennent des animaux. Nous demandons à la population de s'approvisionner uniquement dans les marchés conventionnels et les points agréés ", a-t-il insisté.

Une troisième équipe de contrôle s'est rendue, quant à elle, dans quelques supermarchés pour s'assurer que les denrées sont conservées dans les conditions requises. Cette visite inopinée a permis à Dr Traoré Vamara, chef du service Restauration collective et son équipe, de toucher du doigt les réalités du terrain. Ils ont passé en revue les lieux de stockage des produits, notamment les chambres froides. Ils ont aussi vérifié la qualité des produits.

" Nous sommes venus voir comment les produits sont conservés ici, quels types de robinets sont utilisés, quelle est la situation au niveau de l'hygiène dans les toilettes, comment les travailleurs se désinfectent les mains, une fois sortis des toilettes? etc. Au terme de la visite, nous faisons un rapport que nous co-signons avec les responsables des boutiques et si certaines conditions ne sont pas remplies, nous leur accordons un délai de deux semaines pour le faire ", a affirmé Dr Traoré.