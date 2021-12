Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année/Accidents de la route - La Fédération des ONG de sécurité routière lance une caravane

Déterminée à en découdre avec les accidents de la route en cette fin d'année, la Fédération des ONG de sécurité routière de Côte d'Ivoire (Foserci), ne veut pas rester silencieuse. Ainsi, le jeudi 23 décembre 2021, au sein de l'Oser à Port-Bouet, elle a lancé sa caravane de sensibilisation contre les vices de la conduite. Notamment, la vitesse, les dépassements, l'alcool, le téléphone au volant, la mauvaise conduite...Au dire de Cissé Lamine, président de cette fédération, ce projet de sensibilisation a pour objectif d'emmener davantage les usagers de la route à prendre conscience qu'elle tue et qu'ils devraient respecter les règles de la conduite. " Chaque fin d'année, de nombreuses familles sont en deuil au lieu d'être en joie, et ce, à cause des accidents de la route qui font plusieurs victimes " a rappelé, le premier responsable de cette organisation.

Pour permettre à toutes les familles de célébrer les fêtes de fin d'année sans regretter un proche, une connaissance, cette organisation non gouvernementale a décidé de se mettre au service des populations d'Abidjan et des villes de l'intérieur. " Nous allons sillonner Abidjan et des villes de l'intérieur. Nous serons présents sur les routes, les péages, les carrefours... " a rassuré Cissé Lamine. Pour cette caravane qui se tient sur trois (3) jours, le président de la Foserci a indiqué que des bénévoles ont également accepté de donner de leur temps et de leurs énergies pour la réussite de ce projet. " Nous demandons aux bonnes volontés d'associer leurs images à cette bonne cause qui n'a qu'un seul but, sauver des vies. ", a-t-il souhaité. Puis de conclure : " La route tue allons doucement. Préservons des vies ".

Crée en 2017, la Foserci qui comprend neuf ONG et associations ne lésine pas sur les moyens pour contribution à la réduction du taux des accidents de la route. Pour rappel, dans un communiqué du procureur d'Abidjan, en date du 16 décembre 2021, il était déploré pour l'année en cours, 6379 accidents de la circulation ayant entrainé 222 décès et 8574 blessés dans le seul district d'Abidjan.