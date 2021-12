Congo-Kinshasa: Face aux incertitudes, le dialogue s'impose RDC - Sylvain Maurice Masheke invite Félix Tshisekedi à/négocier le report des élections 2023 !

Horizons sombres. *Mise en place émaillée des contestations de l'actuelle équipe dirigeante de la CENI. Loi organique de la CENI revue, adoptée et promulguée sur fond d'une forte protestation de la part de la classe politique. A

ucun début d'examen de la loi électorale en vue des réformes indispensables à la réalisation d'un nouveau cycle amélioré du processus électoral. Absence totale d'options politiques sur le retour ou pas à la Présidentielle à deux tours, le choix des Gouverneurs et Sénateurs au suffrage universel direct, ni sur la suppression du seuil électoral et la caution pour les candidats à la présidentielle jugée exorbitante incertitude politique et sécuritaire. Sylvestre Maurice Masheke Ngerakueyi, dans une nouvelle interview accordée cette fois-ci, à Géopolis, un Tri-Hebdomadaire paraissant à Kinshasa, sonne le tocsin.

Il met, au fait, la puce à l'oreille du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi et l'invite à convoquer, dès la classe politique, pour négocier ce nouveau virage en douceur. Il le dit si bien qu'il n'a ni de mots à mâcher, ni de discours rébarbatif. Il parle, lui, d'un pont à jeter entre le tenant du régime actuel et l'ensemble des acteurs politiques majeurs pour conjurer les différends et poser les jalons en vue d'un report apaisé et consensuel du processus électoral. A l'impossible, dit-il, nul n'est tenu !

Débâcle ?

L'année électorale 2023 est à quelques encablures. Et pour éviter une débâcle électorale et un report non consensuel des prochaines échéances électorales qui demeurent incertaine, des acteurs politiques réfléchis affûtent déjà leurs armes et peaufinent des stratégies et des pistes des solutions. C'est le cas de Sylvain Masheke, politologue de son état, qui appelle à un échange franc et direct sur les moyens à mobiliser pour tenir des scrutins crédibles, transparents et apaisés. Ministre honoraire de la Culture et des Arts sous la gouvernance de l'ancien Premier ministre Samy Badibanga, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018, chercheur et homme d'actions, Sylvain Maurice Masheke reste cohérent et optimiste dans sa réflexion.