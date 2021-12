Tunisie: TICAD - Chambre de Commerce et d'industrie Tuniso-Japonaise - 20 milliards de dollars pour soutenir les meilleurs projets en Afrique

Une dotation financière japonaise d'au moins 20 milliards de dollars servira de soutien pour les meilleurs projets en Afrique, ce qui représente une opportunité très importante et bénéfique pour la Tunisie qui doit en tirer profit.

La Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise continue les préparatifs de la 8e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad). Un événement majeur et historique pour la Tunisie qui aura lieu en 2022. A cette occasion, la Tunisie réunira plus de 40 chefs d'Etat et de gouvernement, des organisations régionales et internationales et de nombreux partenaires du secteur privé, avec 10.000 participants internationaux prévus, incluant des B2B entre opérateurs privés japonais et leurs homologues africains.

Dans le sillage de cette manifestation, la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise (Ccitj) a organisé une conférence de presse le mercredi 22 décembre à Tunis, consacrée à la formation dans des filières technologiques et médicales perspectives Afrique-Japon.

"Nous avons mis en place une feuille de route avec un plan de travail sectoriel, pour observer les success-stories et les projets qui ont réussi en Tunisie. Cette observation permet de faciliter aux Japonais la sélection pour qu'ils puissent investir dans ces projets. Notre but est de convaincre les Japonais de faire de la Tunisie un hub pour leur investissement en Afrique. Nous voulons, par ailleurs, faire de la Tunisie une troisième entrée qui serait éventuellement spécialisée dans la partie anglophone", a indiqué, M. Hedi Ben Abbes, président de la Chambre de commerce tuniso-japonaise, à cette occasion.

Ben Abbes a affirmé aussi que son objectif est de "rendre la Tunisie une plateforme nécessaire au développement des investissements japonais".

Il a ajouté que le prochain événement sera consacré aux énergies renouvelables et à l'innovation de l'hydrogène qui aura lieu le 27 janvier 2022. "Son objectif est de montrer aux Japonais que nous avons des entreprises très sérieuses et qui ont une valeur ajoutée", a-t-il précisé. Le seul bémol selon lui réside dans l'instabilité politique. Il a formulé le vœu de voir le pays entrer dans une phase de stabilité pour mieux attirer les investissements étrangers.