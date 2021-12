Afrique: L'équipe de Tunisie à l'approche de la CAN - Un rendez-vous à ne pas manquer...

Au Qatar, les Aigles de Carthage ont frôlé le bel exploit et ont manqué de peu de rentrer avec le titre de champion arabe.

Un beau tremplin pour enchaîner avec une bonne Coupe d'Afrique au Cameroun.

Pas de répit pour Mondher Kebaïer et son groupe. Après la Coupe arabe, ce sera la Coupe d'Afrique à partir du 9 janvier et un match d'ouverture-clé contre le Mali. C'est bien de passer d'une rude épreuve à une autre surtout quand on a le vent un peu en poupe malgré cette finale cruelle devant l'Algérie qu'on méritait de gagner sur l'ensemble d'une partie qu'on a dominée.

La CAN nous offre une bonne opportunité pour faire oublier cet échec avec cet amer goût d'inachevé resté en travers de la gorge ; et pour panser cette plaie profonde avec une belle épopée et un grand exploit en terre camerounaise. Le défi est de taille, car on aura affaire cette fois à des adversaires plus costauds et des rencontres plus musclées contre des équipes de gros calibre avec leurs armadas de joueurs de talent et d'expérience qui font le bonheur des clubs et des championnats européens.

Rapports de force et profils différents

Pour le sélectionneur Mondher Kebaïer, ce sera donc un véritable examen, sans doute le plus dur de sa carrière d'entraîneur. Il doit le réussir pour garder sa place à la tête du staff technique de l'équipe de Tunisie et la conforter par une victoire dans les barrages pour la Coupe du monde 2022 et demeurer patron dans ce rendez-vous mondial. Mais ce chemin de réussite ne sera pas sans embûches si Kebaïer ne saura pas saisir cette dernière perche qui lui est tendue.

Il devra changer, corriger ce qui n'a pas marché dans son management en Coupe arabe, sa manière de coaching dans les moments décisifs où il faut soit faire basculer le match et porter le coup de grâce à l'adversaire dans ses moments faibles, soit inverser la tendance et retourner dans le match. Il doit donc tirer les leçons nécessaires de ses mauvais choix parfois dans le onze de départ et le système de jeu mis en place. Et surtout de ses solutions venant du banc en cours de jeu pour rectifier un dispositif qui ne carbure pas à la perfection sur le terrain, qui cahote et patine et qui laisse percevoir plusieurs failles et limites.

Priorité au collectif

La formation de départ, les schémas tactiques, les changements et leur timing juste, la modification du dispositif pour forcer le destin des rencontres, doivent être faits avec minutie et surtout une extrême lucidité.

Les rapports de force, les calibres et les profils des joueurs ne sont pas les mêmes en Coupe d'Afrique qu'en Coupe arabe et nécessitent d'autres approches de jeu, une manière différente de coaching dans des matches et d'autres systèmes avec des adversaires qui proposent des styles de jeu différents.

La force de l'équipe de Tunisie c'est le jeu en bloc et le pressing plus qu'une association de talents où chacun peut à tout moment apporter sa touche individuelle et faire la différence. Cela exige la mise du joueur le plus en forme du moment dans le meilleur poste et dans sa meilleure zone de confort pour assurer la complémentarité et l'efficacité dans les compartiments eux- mêmes.

Et ne pas faiblir jusqu'à adapter un style ou un schéma de jeu pour garder une star même en méforme, voire hors sujet dans le groupe ou le dispositif aux dépens d'un élément capable de donner plus au collectif. S'il est une leçon que la Coupe arabe a donné à Mondher Kebaïer, c'est qu'il doit assumer la responsabilité du moment et faire les bons choix qui ne plaisent pas forcément et de les assumer pleinement.

Dans cette Coupe d'Afrique, c'est plus que jamais pour lui le moment de montrer qu'il a retenu cette leçon et qu'il a reçu le message cinq sur cinq. Pour ne pas manquer le rendez-vous qu'il ne doit à aucun prix manquer et continuer sa mission à la tête du Onze tunisien.