Tunisie: Où va le théâtre ?

Le théâtre, aujourd'hui, avance sur une corde raide. Il faut qu'il soit théâtre et son contraire. Ses représentations sont aussi bien menacées par le spectaculaire que par sa négation, par la parole que par le silence, par l'excès que par l'absence d'images.

Presque tous les peuples du monde ont connu le théâtre. Celui que nous héritons émane d'une invention grecque, celle de la tragédie, au cinquième siècle avant l'ère commune. La première philosophie politique et la première philosophie de l'art--de la tragédie en particulier--se sont articulées simultanément dans un seul et même texte : "La République" de Platon. C'est dans le cadre général d'un projet politique que s'insère la question du théâtre, dans le cadre notamment d'une éducation en vue du gouvernement par les philosophes.

Mais Platon définit les arts non par la beauté, mais par la 'mimèsis', c'est-à-dire par une infériorité ontologique, par l'éloignement des vraies réalités, des Idées : il reproche à l'art du théâtre d'être éloigné du vrai, c'est le seul art poétique fondé sur la 'mimèsis'. Seul le philosophe est habilité à manier l'imitation et le théâtre, en réduisant le mensonge de l'art à celui de la nature : le théâtre ne peut être que celui de la cité elle-même, telle qu'elle a été conçue par Socrate, à partir de l'Idée de justice. Et c'est bien parce que la cité est en soi un théâtre qu'il ne peut y en avoir d'autre en son sein. Idée dont se souviendra, bien évidemment, Jean Jacques Rousseau.

Socrate relève l'étrangeté de la réaction du public de théâtre qui prend plaisir au spectacle de la souffrance. Le premier, il décrit ce phénomène contrasté et contradictoire de l'effet théâtral, qui deviendra chez Aristote la clef de voûte du système dramatique sous le nom de "catharsis" et qui sera valorisé en tant que tel: Saint Augustin y voit un effet nocif, alors que pour Antonin Artaud c'est ce qui légitime et justifie l'acte théâtral. Chez Platon l'imitation est irrémédiablement éloignée de tout savoir et seul le philosophe possède la qualité de connaître. Aristote pense que l'être humain apprend par la représentation, et le plaisir qu'il retire de cet apprentissage le rapproche du philosophe, rien de moins.

Aristote le précise : si le plaisir n'est pas lié à la connaissance il n'a rien à voir avec la 'mimèsis', il devient technique en quelque sorte. Pour qu'il y ait production du plaisir par la 'mimèsis', il faut qu'il puisse y avoir une intellection des formes. Il faut toujours se poser la question de l'efficacité. A chaque moment dans le temps, en chaque lieu, à l'intérieur de ce lieu il y a une conjoncture et à cause de cette conjoncture il y a un certain théâtre qui devient plus juste et un autre qui devient moins juste, intempestif. Le théâtre, aujourd'hui, avance sur une corde raide.

Mais un plateau nu dans la clarté du jour, pour retrouver cette difficile modernité ascétique, il faut remonter jusqu'à Sophocle impérativement, tout en continuant à s'interroger sur la signification profonde du théâtre et de la vie. Se poser la question de la densité, de l'efficience. Il y a toujours et partout un besoin constant d'un théâtre capable de toucher, à combiner plaisir, enseignement, facticité et véracité, artifice et sérieux, jeu et réalité, jeu dans le jeu comme source d'énergie et de courage, d'un théâtre qui nourrit l'homme, et donc lui donne envie et forces pour agir.

Le dernier festival international des journées théâtrales de Carthage est passé totalement à côté de l'événement, pourquoi ?

D'abord il serait pertinent de se poser la question de l'efficacité. Savoir adapter le festival à des situations nouvelles. Prendre en considération la conjoncture pour impliquer le public, l'intéresser à son vécu, à son histoire, à travers le spectaculaire, ce qui aurait dû guider le choix de la programmation. Le festival de 2021 ne peut pas avoir la même teneur et, l'ambiance que ceux de 2002 ou 1989...

On aurait mieux fait de chercher à trouver quelques résonnances avec ce qui nous préoccupe dans notre vécu, ici et maintenant, dans des spectacles venus d'ailleurs, pourquoi pas ! C'est ce qui souvent motive la programmation des festivals aussi prestigieux que ceux d'Avignon ou d'Edimbourg, à titre de simples repères, vu que je les ai assez bien fréquentés, surtout celui d'Avignon. Et qu'on ne me dise pas que nous avons affaire ici à de l'incomparable ; dans le monde globalisé d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de rester en marge du monde et de la civilisation universelle !

La nomination d'un directeur à la tête d'une manifestation telle que les Journées théâtrales de Carthage ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas non plus directeur de ces journées du jour au lendemain. Un prétendu directeur d'une telle manifestation doit disposer non seulement d'une solide culture générale fondée, mais il doit être impérativement au courant de la marche du théâtre dans le monde. Où en est la représentation théâtrale dans tous ces bouleversements esthétiques, politiques, culturelles, économiques qui secouent le monde.

Dans cette globalisation effrénée que devient le travail théâtral ? Où en est l'action théâtrale dans la société actuelle, sous l'impact de cette médiatisation tous azimuts, et l'informatisation débridée des médias ? Quels sont les véritables enjeux ? Y a-t-on seulement réfléchi ? Comment faire pour rendre au théâtre sa place dans la société qui en a tant besoin. Il s'agit, bien sûr, de ce théâtre qui fut à l'origine de l'humanisation de l'homme, faisant du barbare un citoyen exemplaire. Ces dernières Journées Internationales de Théâtre de Carthage étaient une mauvaise parodie de ce que furent, quelquefois, les regrettées Journées théâtrales d'antan...

Pierre Debauche, fameux homme de théâtre franco-belge, initiateur du festival théâtral de la francophonie, décédé il y a peu, paix à son âme, disait, évoquant le cinématographe face à la pérennité du théâtre : "Au départ, il fut noir et blanc, ensuite en couleur, puis en cinémascope pour, enfin, tenter les trois D, mais jamais il ne rattrapera le théâtre. Lumineuses réflexions de mon maître et néanmoins ami, pour signifier la pérennité de l'art théâtral, art humain, trop humain.