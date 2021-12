Afrique: Tournée de la mascotte - Mola de retour à Yaoundé

Après avoir bouclé hier son périple dans les 10 régions, la mascotte officielle de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 a montré l'exemple en se faisant vacciner contre le coronavirus.

" Mola oh oh! Yayatooo ! " Ainsi scandait hier à l'entrée du ministère des Sports et de l'Education physique, le comité d'accueil de " Mola ". Il était exactement 13h05 lorsque la mascotte officielle de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 a fait son apparition. A sa descente, " Mola " a reçu l'onction traditionnelle de Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports et de l'Education physique (Minsep). En retour, celui qui est par ailleurs le président du Cocan 20-21 a reçu Toghu, le ballon officiel de la compétition.

Parti de Yaoundé le 9 décembre dernier, " Mola " est revenu au point de départ après avoir paradé dans toutes les 10 régions du Cameroun. Jusqu'au 22 décembre 2021, la mascotte s'est déployée successivement à Ebolowa, à Douala, à Limbe, à Buea, à Bamenda, à Bafoussam, à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré et à Bertoua. Une tournée couronnée de succès au cours de laquelle " Mola " a communié avec le public sous le rythme de " Fou de foot ", l'hymne officiel de la CAN TotalEnergies 2021 du groupe Africa Smile.

Narcisse Mouelle Kombi s'est réjoui de la situation sanitaire de ce messager porteur de valeurs de convivialité et de fraternité. " Le plus important est le bonheur de savoir que " Mola " a été testé négatif au Covid-19 au départ de Yaoundé et il est revenu négatif ", a indiqué le Minsep. Sa tournée s'est effectuée en toute sécurité sanitaire partout où il a apporté son punch. Appelé à faire le tour des six stades de compétition, " Mola " s'est mis en conformité avec l'une des exigences du protocole sanitaire de la prochaine CAN. Pour montrer l'exemple, la mascotte s'est vaccinée contre le coronavirus. Le président du Cocan 20-21 a invité les supporters des Lions indomptables et le public sportif camerounais " à en faire autant pour une participation massive et populaire ".