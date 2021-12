Cote d'Ivoire: Lancement de " Abidjan ville Lumière " - Dominique Ouattara, première dame - " Ces illuminations tant attendues par nos populations favorisent des moments de retrouvailles et de partage"

La Première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara a lancé, le jeudi 23 décembre 2021 au parc urbain qui porte son nom à la Riviéra 3, les illuminations du District d'Abidjan, marquant le début des festivités des fêtes de fin d'année 2021. Mme Dominique Ouattara estime que ces illuminations favorisent des moments de retrouvailles et de partage au sein des familles.

Pour la deuxième fois depuis le démarrage des illuminations du District d'Abidjan dénommées " Abidjan ville lumière ", en 2011, la commune de Cocody a abrité la cérémonie officielle de mise sous tension de ces illuminations. Présente à cette cérémonie, comme à chacune des précédentes éditions, Mme Dominique Ouattara a lancé un appel à l'union et à la solidarité entre les populations vivant en Côte d'Ivoire. " Des milliers de petites étincelles, unies dans un harmonieux scintillement, mêlent leurs côtés les uns aux autres pour créer leurs plus belles énergies, celle de la solidarité. En étant solidaires, ces petites ampoules deviennent plus rayonnantes, plus belles et plus puissantes. A l'image de ces magnifiques illuminations, lorsque nous sommes unis, nous assurons à notre belle Côte d'Ivoire un magnifique rayonnement et un développement harmonieux à nos concitoyens. Le thème retenu cette année pour les illuminations, à savoir " La Côte d'Ivoire solidaire et unie ", nous incite à garder à l'esprit ces valeurs cardinales, la solidarité et l'unité pour notre pays (... ) Je suis heureuse que ces illuminations tant attendues par nos populations favorisent chaque année des moments de retrouvailles et de partage, créant ainsi une atmosphère particulièrement chaleureuse au sein des familles ".

Robert Beugré Mambé :"La lumière est source de toute vie, source d'espérance"

En sa qualité d'organisateur principal des illuminations du District d'Abidjan, le ministre-gouverneur Robert Beugré Mambé explique le sens d'Abidjan ville lumière : " La lumière est source de toute vie, source d'espérance. La lumière dissipe les ténèbres et nourrit l'espérance en éloignant les ténèbres. Le vrai sens de la lumière se découvre dans trois mouvements : la couleur, la brillance et la forme (... ) C'est dire que les illuminations apportent la joie et appellent l'imagination à voyager dans les paysages de la beauté et de l'harmonie, qui sont des réalités du domaine céleste ".

Don de 30 millions par la Première dame à des familles vulnérables de Cocody

Le lancement des illuminations qui couvrent les 13 communes du District d'Abidjan pour une durée de 30 jours a également été marqué par un don de la Première dame de Côte d'Ivoire, à travers la remise de vivres à des familles vulnérables de Cocody pour un montant de 30 millions de FCFA.