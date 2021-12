Sénégal: Plan national de développement sanitaire et social - Les performances magnifiées malgré le contexte de Covid-19

Dans le cadre de sa deuxième réunion semestrielle de l'année 2021, le Comité interne de suivi (Cis) du Plan national de développement sanitaire et social (Pndss) s'est réuni hier à Dakar, pour apprécier le niveau d'exécution dudit plan. Malgré le contexte de Covid-19, les acteurs ont pu réaliser de bonnes performances.

Le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Alassane Mbengue, a présidé, hier, la seconde réunion du Comité interne de suivi (Cis) au titre de l'année 2021 du Plan national de développement sanitaire et social (Pndss). Organisée deux fois par an dans le but d'échanger sur des sujets majeurs concernant le secteur de la santé et de l'action sociale, cette rencontre a été l'occasion pour les parties prenantes d'évaluer la mise en œuvre de ce plan pour la période 2019-2028. " Tous les semestres, nous nous retrouvons pour évaluer l'état d'avancement de ce plan pour un secteur de santé résilient et pérenne. C'est une réunion qui regroupe tous les services de l'Etat, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile. Mais nous y associons également les communautés qui sont représentées par les acteurs communautaires ", a déclaré Alassane Mbengue.

Lors de cette réunion, ces agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont fait le point, à travers les missions de terrain et la mission conjointe de supervision tenues à Kaffrine et à Matam, sur deux thèmes qui, selon le Secrétaire général, sont extrêmement importants. " Le premier est relatif à la maintenance des infrastructures et des équipements, et le second a trait à l'exécution de la politique d'hygiène dans le secteur de la santé ", explique Alassane Mbengue. Même si le secteur a été fortement impacté par la pandémie de Covid-19, cela n'a pas empêché de réaliser de bonnes performances, a noté M. Mbengue. " Tous les acteurs ont fait preuve de résilience. Ils se sont mobilisés comme un seul homme pour faire face à cette pandémie et exécuter les programmes de santé et d'action sociale ", s'est-il félicité. Le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale reconnaît toutefois qu'ils ont connu quelques difficultés liées à cette crise sanitaire, mais également à d'autres facteurs. C'est pourquoi, au cours de cette réunion, les acteurs ont échangé afin de trouver les solutions les plus appropriées pour lever les contraintes auxquelles ils ont fait face.