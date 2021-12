Maroc: Larache - Inauguration d'une école préscolaire en partenariat entre Fromageries Bel et la Fondation Zakoura

Larache — La première école d'enseignement préscolaire s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat entre la société Fromageries Bel Maroc et la Fondation Zakoura, a été inaugurée, jeudi à douar Chlihate, dans la commune rurale de Zouada (province Larache).

Équipée en fournitures scolaires de qualité, cette école, qui bénéficie aux 200 familles du douar Chlihate, accueillera 75 enfants, dont 40 filles et 35 garçons âgés de 4 à 6 ans, pour des séances de 3 heures par jour avec rotation de deux groupes.

Deux éducatrices recrutées localement et formées au niveau de la "Zakoura Academy" assureront le programme au sein de cette école.

Ce projet sera mis en œuvre et fera l'objet d'une gestion directe sur une durée de 24 mois. Au-delà, le flambeau sera passé à une association locale qui aura bénéficié d'un programme de renforcement de capacités par la Fondation dans un objectif d'inclusion communautaire.

Le modèle de préscolaire communautaire de la Fondation inclut également un programme d'éducation parentale et la sensibilisation de toute la communauté à l'importance de la petite enfance.

"Alors que La Vache qui rit célèbre sa centième année, nous avons saisi cette opportunité pour aller plus loin dans notre engagement solidaire en investissant l'éducation préscolaire, un enjeu crucial pour la formation des citoyens de demain", a indiqué le Directeur général de Fromageries Bel Maroc, Chakib Seddiki, cité dans un communiqué conjoint.

"Nous sommes heureux de voir que les efforts menés conjointement avec la Fondation Zakoura sont désormais matérialisés par l'inauguration de cette première école, qui offrira la chance à de nombreux enfants d'une région reculée de bénéficier d'une éducation préscolaire de qualité", a-t-il précisé.

Selon la même source, le Président de la Fondation Zakoura, Jamal Belahrach s'est, pour sa part, félicité de l'ouverture de cette première école en partenariat avec Fromageries Bel Maroc dans la région de Larache.

"Cet événement s'inscrit dans une dynamique de transformation de l'éducation au Maroc portée par les ministères et les organisations de la société civile et qui met en avant l'importance d'une éducation préscolaire de qualité, une cause que nous défendons depuis de nombreuses années", a-t-il dit, ajoutant "ce n'est que collectivement, avec l'appui de partenaires et donateurs engagés, que nous pouvons agir et donner à chacun les bases solides pour une éducation réussie, pour un Maroc meilleur".

Le communiqué a rappelé, dans ce sens, que SM le Roi Mohammed VI a érigé l'éducation préscolaire au rang de priorité nationale, et que le Nouveau modèle de développement fait de la généralisation d'un enseignement préscolaire de qualité la première des priorités en matière d'éducation.

L'éducation préscolaire revêt en effet une importance cruciale, permettant aux enfants, entre autres, de développer leurs capacités sensorielles, leur autonomie et leur socialisation, de faciliter leur épanouissement physique, cognitif et affectif, et d'instaurer les bases de leur équilibre psychologique, a fait savoir la même source.

S'exprimant à l'occasion de l'inauguration de cette école, le directeur des ressources humaines de Fromageries Bel Maroc, Ahmed Andaloussi, a indiqué que cette initiative vise à réaliser un but noble qui consiste en la formation des enfants pour qu'ils deviennent les futurs cadres du Maroc.

Cette inauguration, qui coïncide avec la célébration du centenaire de La Vache qui rit, s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Fromageries Bel Maroc envers la société, ainsi que dans le sillage de la contribution aux programmes de développement de l'enseignement préscolaire, qui concerne l'ensemble des segments de la société et revêt une importance cruciale dans le développement de l'enfant, a-t-il ajouté.

Quant au directeur exécutif de la Fondation Zakoura, Mohamed Zaari, il a noté que l'inauguration de cet établissement scolaire intervient conformément au programme national pour la promotion de la petite enfance, expliquant que le programme pédagogique qui sera mis en oeuvre dans cette école est fondé sur trois axes.

Le premier axe, a-t-il poursuivi, consiste en l'enseignement préscolaire pour les enfants âgés de 4 à 6 ans, afin de les doter de compétences de socialisation, d'accompagner leur développement psychologique et physique et de les préparer à intégrer le cycle primaire, le deuxième axe se penche sur l'éducation parentale, à travers l'accompagnement et la sensibilisation des parents quant aux besoins de l'enfant en termes de croissance, d'alimentation équilibrée et de bonnes méthodes d'éducation, tandis que le dernier axe vise à renforcer les capacités d'une association locale pour garantir la pérennité de cette initiative après écoulement de la durée de partenariat.

Par ailleurs, Hadou Makail, chargé de l'amélioration de l'enseignement préscolaire à la direction provinciale de l'Education nationale de Larache, a assuré que cette initiative contribue avec efficacité au développement du préscolaire en milieu rural dans la province, considéré comme défi et levier dans le processus éducatif, soulignant que la direction provinciale est ouverte à toutes les initiatives visant à investir dans l'enseignement préscolaire, étant un investissement dans les générations futures en vue de garantir le progrès et la prospérité.

Déjà investie dans différentes causes sociétales et environnementales au service des populations vulnérables, Fromageries Bel Maroc s'est engagée, à l'occasion du centenaire de sa marque emblématique "La Vache qui rit", en faveur de l'éducation préscolaire, un domaine crucial d'investissement dans l'avenir à travers la construction de générations positives.

Afin d'investir ce domaine avec le plus de sérieux et de crédibilité, Fromageries Bel Maroc s'est alliée à la Fondation Zakoura, acteur de référence œuvrant pour le développement humain par l'éducation depuis 1997.

En outre, la Fondation Zakoura a supervisé la création de plus de 840 écoles dans 8 régions du Royaume, bénéficiant à plus de 31.515 enfants. Elle a également veillé à sensibiliser plus de 6.400 femmes à l'éducation parentale et a ainsi permis de créer plus de 1.000 emplois.