Maroc: MCA-Morocco - M. Akhannouch met en avant les progrès substantiels accomplis dans le cadre des projets inscrits du programme de coopération "Compact II" (communiqué)

Rabat — Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannoucha salué, jeudi à Rabat, les progrès substantiels accomplis au titre du déploiement des différents projets inscrits dans le cadre du programme de coopération "Compact II", conclu entre le Royaume du Maroc et son homologue américain, représenté par Millennium Challenge Corporation (MMC).

M. Akhannouch qui a présidé les travaux de la 12ème session du Conseil d'Orientation Stratégique (COS) de l'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), a souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des différentes activités programmées dans le cadre du "Compact II", dont le budget s'élève à 450 millions de dollars et qui repose sur deux principaux projets, à savoir "Education et formation pour l'employabilité" et "Productivité du foncier", afin de les parachever dans les délais impartis, notant par la même occasion les impacts très positifs du programme sur les secteurs ciblés, notamment dans le domaine du développement du capital humain, indique vendredi un communiqué du MCA-Morocco.

Pour sa part, la Directrice Résidente Adjointe de Millennium Challenge Corporation (MCC) au Maroc, Mme Carrie Monahan, s'est félicitée du travail remarquable accompli par les équipes de l'Agence MCA-Morocco et de MCC et les parties prenantes et de leur engagement, qui ont permis d'atteindre d'importantes réalisations dont les impacts positifs sur les bénéficiaires ont été relevés lors des multiples visites effectuées aux sites abritant les projets du "Compact II", soulignant l'importance cruciale que revêt la mobilisation de l'ensemble des partenaires pour parachever les projets et veiller à la duplication des modèles développés et testés dans le cadre du "Compact II".

Par la suite, la Directrice Générale de l'Agence MCA-Morocco, Mme Malika Laasri, a présenté, aux membres du Conseil, un exposé détaillé sur l'état d'avancement de l'exécution du "Compact II" depuis la dernière session du Conseil et les perspectives de sa mise en œuvre, soulignant les réalisations financières honorables de l'Agence, comme en témoigne l'enregistrement d'un taux d'engagement de près de 87% et d'un taux de décaissement de 50%.

La Directrice générale a salué, à cette occasion, les réalisations notables accomplies au titre du déploiement des différents projets, notamment au volet de la réalisation des travaux d'infrastructures, avec l'achèvement de la réhabilitation de 33 établissements de l'enseignement secondaire dans la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, ainsi que l'avancement soutenu des travaux de réhabilitation de 55 autres lycées collégiaux et qualifiants dans les Régions Fès-Meknès et Marrakech-Safi, des travaux de construction ou réhabilitation de 14 sur les 15 établissements de formation professionnelle (EFP) bénéficiaires du soutien du Fonds "Charaka", des travaux hors-sites au niveau des trois zones industrielles pilotes dans la Région Casablanca-Settat et des travaux d'aménagement initiés dans huit projets soutenus par le Fonds des Zones Industrielles Durables (FONZID).

La Directrice générale s'est félicitée particulièrement des résultats prometteurs réalisés au titre de l'expérimentation de modèles novateurs dans les différents secteurs ciblés par le "Compact II", à savoir notamment le modèle intégré " Lycée Attahadi" visant l'amélioration des performances des établissements scolaires et des apprentissages des élèves, le modèle de promotion de l'emploi inclusif des populations en difficulté d'insertion sur le marché du travail à travers un financement basé sur les résultats, le modèle de valorisation des terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation s'articulant sur une procédure de melkisation optimisée et simplifiée et des mesures d'accompagnement inclusives et les modèles de développement et de gouvernance en partenariat public privé (PPP) des établissements de formation professionnelle et des parcs industriels durables.

Au terme de cette réunion, le Conseil a approuvé une série de résolutions, qui concernent essentiellement l'approbation du rapport d'audit financier pour la période allant d'octobre 2019 à septembre 2020, du rapport d'activité de l'Agence au titre de la 4ème année du "Compact II", de conventions et d'amendements aux conventions et accords de partenariat conclues dans le cadre de l'exécution des projets du "Compact II" et du Programme de passation des marchés de l'Agence tel qu'il a été mis à jour.

Les travaux de ce Conseil se sont déroulés en présence de MM. Chakib Benmoussa, ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, Faouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Richard Gaynor, directeur Résident de MCC au Maroc, par visioconférence, et Mmes Carrie Monahan, directrice Résidente Adjointe de MCC au Maroc, et Malika Laasri, directrice Générale de l'Agence MCA-Morocco, en plus des autres membres du COS ou leurs représentants.