Maroc: La MAP lance sept webradios thématiques musicales

Rabat — L'Agence Marocaine de Presse (MAP) a lancé, ce vendredi, sept webradios thématiques musicales, dans une démarche inédite de diversification de ses produits culturels en phase avec son texte fondateur et avec le pluralisme et la richesse du patrimoine national et des traditions marocaines.

Accessibles sur Internet via un site web et des applications mobiles sur Android et IOS, ces webradios concernent la musique arabe classique (www.tarabradio.ma), les éternelles marocaines (radiomaloulou.ma), la musique andalouse (radioandalousies.ma), la musique Amazigh (radiotamazgha.ma), la musique populaire (worldofaita.ma), la musique de samâa (radiosamaa.ma) et la musique de la jeunesse (dibradio.ma).

"Tarab Radio" présente les chansons classiques arabes, ce chant éternel qui a connu ses heures de gloire depuis les années 30 au moment où une seule ville symbolisait cette renaissance musicale, Le Caire. Une seule ville, une seule musique mais des personnalités diverses et des talents multiples ont afflué de partout pour donner à cet art toute sa grandeur.

Il n'est pas question, dans cette radio, de nostalgie mais de transmission des idées, des émotions, des textes et des rêves à toutes les générations qui viennent pour que le raffinement arabe artistique soit, en permanence, en partage.

"Radio Maloulou" propose, quant à elle, une promenade dans les chansons éternelles marocaines, fruits de la créativité et l'imagination artistiques qui ont éclairé depuis les années 40 l'imaginaire marocain.

Si le concept de "marocanité" pouvait avoir un sens explicite, ce sont ces chansons qui peuvent le lui donner d'une manière magistrale. Toute une génération d'artistes, compositeurs et paroliers, s'est engagée dans cette œuvre monumentale qui a donné à la chanson marocaine ses lettres de noblesse.

La MAP, à travers ce riche plateau musical, rend hommage également à la musique andalouse, qui reste unique dans sa diversité. Cette musique s'est enrichie de l'Océan au Golfe de mille nuances qui font d'elle un patrimoine universel singulier.

A travers "Radio des Andalousies", l'Agence veut restituer cette diversité de la manière la plus hétéroclite pour justement montrer cette puissante richesse. De Tétouan à Rabat, de Tlemcen à Constantine, de Fès à Alger, de Tunis à Damas, de Tripoli à Essaouira, partout les chants andalous sont célébrés de mille prouesses.

Aussi, la MAP n'a pas manqué de célébrer le patrimoine musicale amazigh, ce terroir créatif où les chants berbères sont considérés comme une vision du monde et une part constitutive de la culture humaine.

Dans "Radio Tamazgha", les chants berbères trouveront une patrie singulière, accueillante et prodigue. Toutes les musiques de l'amazighité y bénéficieront d'un prosélytisme assumé et seront représentées fièrement comme des preuves immatérielles d'une réalité irréfragable.

Pour sa part, la Radio World Of Aïta met en valeur les chants des plaines atlantiques marocaines, et autres, qui sont liés à la pluie, aux récoltes, aux labours, aux amours et à la prodigalité d'une nature généreuse qui ne compte pas ses bienfaits.

A la générosité de la nature répond le chant des hommes et des femmes comblés. Cet hymne varie sensiblement d'une région à l'autre mais toujours dans le même registre celui d'une ruralité heureuse. Mais parfois, quand il le faut, la Aïta peut-être un chant de libération contre l'oppresseur, de lutte contre l'injustice et pour l'émancipation des hommes et des femmes. Des anciens caïds connus comme les tenants du protectorat ont fait l'objet de chants de dénonciation et de révolte qui ont marqué des générations entières.

La légèreté festive dans laquelle certains veulent maintenir cet art ancestral ne tient pas, car la Aïta est d'abord l'expression d'une épopée humaine dense et prolifique.

Pour leur part, les amoureux de la musique Samâa trouveront dans "Radio Samâa" de la MAP une panoplie de chants, l'expression sincère de l'amour de Dieu et de son Prophète Sidna Mohammed que le salut soit sur lui.

La joie du cœur est d'aller en toute pureté à la rencontre de Dieu à travers des étapes décisives faites de prières, de communion, de concentration, de retraites, de chants et de célébration du Divin et de son prophète. Ceux qui sont sur cette voie trouveront dans cette voix radiophonique des apports essentiels susceptibles de sublimer leur désir sur le droit chemin vers Dieu.

Enfin, la musique d'aujourd'hui, celle dédiée à la jeunesse, trouve toute sa splendeur dans "DIB Radio", qui honore ainsi la créativité des jeunes marocains, toujours aussi expressifs et prodigues sur le plan musical.

"DIB Radio" présente certes le Rap marocain et ses succès, mais également d'autres sensibilités qui s'expriment avec autant de talent et qui signent aussi de vraies "success story" au Maroc. Des textes sensibles, des voix admirables portent cette jeune vague vers des sommets d'inventivité. Des garçons et des filles inspirés trouvent dans cette radio un lieu accueillant et bienveillant qui peut être, parfois, celui de la première chance.

Deux autres projets radiophoniques sont en cours de réalisation, l'un concernant la musique Hassanie et l'autre concernant le Malhoun. Ils verront le jour dans les semaines qui viennent.

Par ces nouveaux produits radiophoniques, la MAP adresse tous les goûts et contribue à sa manière à la protection de la richesse et de la diversité des expressions culturelles marocaines, traduisant dans les faits le texte et l'esprit de la constitution marocaine de 2011 sur la diversité culturelle.