Maroc: Province de Figuig - La Fondation Mohammed V pour la Solidarité lance une importante campagne médico-chirurgicale

Figuig — La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a lancé, jeudi, une campagne médico-chirurgicale d'envergure au niveau de la province de Figuig.

Cette initiative, qui se poursuit jusqu'au 25 décembre, s'inscrit dans le cadre du programme 2021 des campagnes médicales de proximité organisées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, dans le but de rapprocher les prestations médicales de base des populations et d'améliorer la couverture sanitaire géographique au niveau de plusieurs zones du Maroc.

Le responsable du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Abdellah Omar Moussa, a indiqué que cette campagne médico-chirurgicale intervient dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme humanitaire mené par la Fondation au profit de la population de la commune de Talssint, ainsi que de 3 autres communes rurales avoisinantes (Bni Tadjit, Boumerième et Bouchaouen).

Il a ajouté, dans une déclaration à la chaine d'information de l'Agence de presse marocaine (M24), que près de 3.500 personnes devraient bénéficier de cette campagne médico-chirurgicale, à travers deux volets, dont le premier porte sur les consultations générales dans les différentes spécialités, les analyses médicales, les examens radiologiques et la remise des médicaments appropriés.

A travers le second volet, a poursuivi M. Moussa, les bénéficiaires subiront des interventions chirurgicales de médecine interne et d'ophtalmologie (cataracte) qui seront réalisées au Centre Hospitalier Hassan II de Bouarfa.

Il a souligné que cette campagne médico-chirurgicale s'inscrit aussi dans le cadre des orientations de la Fondation en matière de rapprochement des services de santé de base des populations vivant dans des conditions difficiles sur les plans climatique, géographique, économique ou social.

Pour sa part, docteur Soumia El Jadidi, du pôle médico-humanitaire de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a relevé que cette campagne est déployée simultanément au Centre Hospitalier Hassan II à Bouarfa et à Talssint, précisant que cette initiative cible les personnes démunies issues de cette commune et de celles avoisinantes.

Cette importante campagne médico-chirurgicale fait suite aux deux caravanes médicales menées en novembre dans les provinces de Taza et de Taounate, à travers lesquelles plus de 6.700 personnes démunies ont bénéficié de soins spécialisés et d'interventions chirurgicales.

Sa mise en œuvre est assurée en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la Direction régionale de la Santé d'Oujda, le CHU d'Oujda, la Délégation provinciale de Figuig, les autorités locales, le Centre National Mohammed VI des Handicapés de Salé, ainsi que l'association médicale conventionnée Action Urgence.

Le dispositif d'intervention porte sur des opérations chirurgicales (chirurgie viscérale, ORL et cataracte) qui bénéficieront à 210 personnes au niveau de l'hôpital provincial de Bouarfa, et une offre de soins multidisciplinaires qui sera mise à disposition des habitants de Talssint, ainsi que ceux issus des communes avoisinantes de Bni Tadjit, Boumerième et Bouchaouen.

Les populations bénéficieront ainsi de consultations générales et de prestations médicales spécialisées qui couvriront notamment la médecine interne, la santé de la mère et de l'enfant, le dentaire, la rhumatologie, la cardiologie, la dermatologie et l'ophtalmologie.

Les consultations permettront également de dépister les personnes souffrant de cataracte et/ou les cas d'intervention urgente, qui seront directement pris en charge par les équipes opérant à l'hôpital de Bouarfa.

Un important dispositif humain et technique est prévu afin d'offrir les soins nécessaires et de répondre à la demande des populations dans les meilleures conditions. Outre les équipes de la Fondation et le staff paramédical, un effectif de plus de 100 médecins généralistes et spécialistes relevant du CHU d'Oujda, de la Délégation provinciale de Bouarfa et de l'association médicale partenaire Action Urgence participera à cette opération solidaire.