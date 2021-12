Ethiopie: Six mois après leur assassinat, MSF n'oublie pas María, Yohannes et Tedros

communiqué de presse

Le 24 juin 2021, trois membres des équipes MSF étaient brutalement assassinés dans la région du Tigré en Éthiopie. María Hernández, coordinatrice d'urgence, Yohannes Halefom Reda, assistant coordinateur et Tedros Gebremariam, chauffeur, avaient été retrouvés sans vie à proximité de leur véhicule.

Six mois se sont écoulés depuis le meurtre brutal de nos collègues Maria, Tedros et Yohannes, qui apportaient une aide indispensable aux habitants du Tigré, en Éthiopie. La douleur causée par leur perte est ressentie aussi profondément qu'il y a six mois. Nous ne les avons pas oubliés et nous ne le ferons jamais.

La joie et le professionnalisme de Maria, la générosité de Tedros et le dévouement de Yohannes resteront dans nos esprits, nous aidant à nous montrer le chemin pour atteindre ceux qui ont le plus besoin de nous. Les mots ne peuvent exprimer notre tristesse et notre indignation et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas clarifié les circonstances de ce crime horrible.

Yohannes Halefom Reda est né le 3 novembre 1991 à Mekele, en Éthiopie, où il a obtenu une maîtrise en santé publique tout en dirigeant l'association des étudiants. Il a été directeur médical de l'hôpital de Samre, dans le sud-est du Tigré, et a travaillé pour d'autres organisations internationales avant de rejoindre MSF en février 2021, où il est devenu coordinateur adjoint de notre projet Abi Adi, qu'il a contribué à mettre en place.

María Hernández, âgée de 35 ans, était originaire de Madrid, mais a grandi dans le village de Sanchotello, à Salamanque. Elle a travaillé pour la première fois pour MSF en juin 2015 en tant que coordinatrice financière adjointe en République centrafricaine, puis en tant que coordinatrice financière au Soudan du Sud (à partir d'octobre 2015) et au Yémen (à partir de mai 2017). Par la suite, María a coordonné des projets sur le terrain au Yémen, au Mexique, au Nigeria, en République centrafricaine et enfin en Éthiopie.

Tedros Gebremariam était âgé de 37 ans et a grandi dans la ville d'Abi Adi, dans le centre du Tigré. Il a fait ses études à l'école d'Abi Gidi avant d'être diplômé du collège technique et professionnel d'Abi Adi en 2008. Il a rejoint MSF en mai 2021 en tant que chauffeur, un poste qu'il avait déjà occupé pour diverses entreprises.