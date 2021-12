Cote d'Ivoire: Arbre de Noël en entreprise - Une occasion pour la direction de se rapprocher des travailleurs

La fête de Noël s'est pour, ce 25 décembre 2021, avec son flot d'arbres de Noël organisés par les différentes entreprises et organismes en vue d'offrir des cadeaux aux enfants de leurs personnels. Mais au-delà de son caractère purement festif, que représente un arbre de noël pour le travailleur ?

L'organisation d'un arbre de Noël en entreprise est une valeur sûre en matière de management des ressources humaines. En effet, l'arbre de Noël est l'occasion par excellence de partager des moments joyeux et détendus avec l'ensemble du personnel.

A travers cette fête, une ambiance d'entraide va s'instaurer naturellement. L'arbre de Noël est également l'occasion pour les salariés de l'entreprise d'engager des discussions et surtout d'entretenir des relations sociales et conviviales entre eux.

En entreprise, les salariés veulent être épanouis dans leur vie professionnelle sans pour autant avoir à sacrifier leur vie personnelle. À l'occasion de cet évènement professionnel, les employers ont l'opportunité de partager un moment d'exception avec leurs familles tout en leur faisant découvrir un pan de leur vie professionnelle.

La présidente des femmes de Fraternité Matin (Affm), Aly Kouamé Colette, initiatrice d'un arbre de Noël au sein de cette entreprise de presse, donne le sens de cette initiative." L'arbre de Noël que nous organisons au sein de notre entreprise avec l'appui de la direction, s'inscrit dans le cadre des festivités de fin d'année. En effet, nous voulons donner le sourire à tous les enfants du personnel de Fraternité Matin", a-t-elle fait savoir.

Selon elle, quand on parle de Noël, on parle certes de la naissance de Jésus Christ, mais on parle également de don de cadeaux aux tout-petits. C'est dans ce sens que la direction du groupe Fraternité Matin a décidé de donner de la joie aux enfants du personnel à travers cet arbre de Noël. " Des moyens ont été dégagés pour organiser une fête en l'honneur des enfants qui se retrouveront pour s'amuser ", a indiqué Aly Kouamé Colette.

A travers l'organisation de cette fête, le personnel y trouve du plaisir dans la mesure où, il est certain de trouver un cadeau pour sa progéniture. En d'autres termes, l'arbre de Noël permet à la direction de l'entreprise de communier, de communiquer avec ses employers.

En général, l'amélioration du bien-être au travail passera également par ce moment de détente et de partage que les salariés auront attendu avec impatience durant de longs mois et dont ils garderont un merveilleux souvenir.

Autrement dit, en offrant aux salariés une journée de fête durant laquelle ils pourront faire plaisir à leurs familles et offrir à leurs enfants des présents, même parfois symboliques, démontrera toute la reconnaissance de l'employeur du travail qu'ils abattent au quotidien.

Arbre de Noël et les hommes politiques

C'est devenu un rituel. L'arbre de Noël, au-delà d'un simple effet de mode, devient le symbôle de la fête de la nativité dans nos sociétés modernes. Il suscite un enjeu à plusieurs niveaux selon les objectifs poursuivis par les promoteurs et les cibles. L'arbre de Noël est un moment pour les hommes politiques de communiquer avec leurs administrés. Sous ce prétexte, des présidents d'Institutions, des ministres, des maires et des députés sont avec les enfants en cette période.

Pour des collectivités territoriales, l'arbre de Noël est une période de rassemblement.

Dans la commune de Marcory, ce sont 25 000 cadeaux que le Conseil Municipal avec à sa tête le Maire Raoul ABY distribue aux enfants chaque fête. Ce geste se matérialise par l'organisation d'un arbre de Noël éclaté dans les 12 quartiers et 03 villages de la commune. Le Maire et son équipe sillonnent donc les bras chargés les différents sites apprêtés pour l'occasion.

Cette action désormais institution à Marcory, vise à partager la magie de Noël et à donner le sourire aux enfants de la commune surtout à ceux issus des milieux défavorisés.

Pari réussi pour le comité d'organisation de la 3e édition de l'Arbre de Noël de la mairie de Port-Bouët, dénommé "Arbre de Noël du Soleil".

Le premier magistrat de la commune de Port-Bouët n'a pas caché sa joie de se retrouver avec les enfants en ces termes. " Les enfants, vous savez, la célébration de Noël est un moment que j'aime beaucoup et j'affectionne particulièrement. C'est l'occasion pour moi de passer du temps avec vous et de vous faire plaisir en vous offrant de nombreux cadeaux. Il s'agit chaque année, d'un véritable moment de joie renouvelé. Vous êtes 2 000 enfants provenant de différents établissements de la petite enfance de la commune ". Et de rassurer les enfants des quartiers et villages qui n'ont pas effectué le déplacement. " Nous avons préparé des Arbres de Noël éclatés dans tous les secteurs et localités de la commune. Ainsi au total, plus de 20 000 cadeaux seront distribués aux enfants à l'occasion de cette fête de Noël à Port- Bouët ", a déclaré Dr Emmou Sylvestre.

" Dans tous les cas, chacun y trouve son intérêt. Pour les tout-petits, cœur de cible de ce moment d'euphorie, l'heure est à l'épanouissement. Et c'est une période très propice pour leur passer des messages ", mentionne le député d'Ayamé commune, Yaou et Bianouan Sous-préfectures, Kakou Brou.

À l'en croire, l'arbre de Noël est une parcelle pour passer des messages de cohésion et de paix aux populations. Mieux, un moment de sensibilisation des enfants sur des faits sociaux.

" La question des congés anticipés pourrait avoir pour prétexte ce moment. En même temps qu'on mise sur le ludique, on peut penser à une approche qui consiste à sensibiliser en instruisant les enfants et les plus jeunes sur certains phénomènes sociaux dégradants", ajoute le Député. C'est aussi des moments d'inviter les enfants à donner satisfaction à leurs pères et mères, en restant très attentifs à leurs recommandations, en donnant le meilleur de vous-même à l'école, en apprenant à respecter et aimer comme pour vous-même.

Aussi, à travers des enfants, les hommes politiques passent également des messages à leurs parents.

La magie de Noël vécue différemment !

Comme chaque fête de Noël, beaucoup sont les Ivoiriens qui cette année 2021 sont aussi préoccupés par l'achat de cadeaux à offrir à leur progéniture. Quand certains plus nantis ou qui le peuvent investissent en ce moment les grandes surfaces (supermarché) d'Abidjan, pour le choix de cadeau. D'autres par contre se contentent des jouets qui sont vendus pèle mêle le long des artères des grandes voies notamment de leurs différents quartiers. L'objectif pour eux c'est d'obtenir quelque chose pour leurs enfants.

Dans cette atmosphère où des parents s'efforcent à satisfaire leurs mômes par la remise d'un présent, d'autres, comme Mme Topka Désirée n'en ont cure. Cette mère qui habite le quartier Dokoui situé entre la commune d'Abobo et celle de Cocody n'accorde pas grande importance à offrir un jouet à un enfant forcément en cette période-là. Assurément pas du tout ! Pour elle, offrir un cadeau c'est une affaire de tous les jours et non spécifiquement en cette période de Noël.

Elle n'a donc pas habitué ses enfants à d'un tel évènement. Ces derniers, ajoute-telle, ne seront pas donc tristes dans cette fièvre des festivités si le père n'atterrit pas à leur niveau. Eux-mêmes d'ailleurs ne croient pas toujours en l'existence de ce " père Noël ". Elle leur fait simplement à manger et les habille comme c'est un jour de fête.

Pour offrir ce cadeau à l'enfant, les parents usent de tactique. C'est le cas de M. Esmel André, parent vivant à Cocody à Abidjan. Ce dernier, déjà en début d'année, fait écrire une lettre à chacun de ses enfants dans laquelle ils font leur vœu. Ils choisissent de par eux-mêmes le cadeau qu'ils comptent recevoir à la prochaine fête de Noël. Mais alors pour en bénéficier, de premier abord, cette lettre adressée au père Noël devra être écrite sans faute. Secondo, les tout-petits devront également obtenir de bonnes moyennes à l'issue des différents examens et compositions au cours de l'année scolaire.

L'objectif est d'inciter et motiver chaque année ces enfants à très bien travailler pendant l'année académique en cours. Une fois ces exigences susmentionnées respectées, les enfants bénéficient des cadeaux comme ils les avaient demandés par écrit. Mais alors comment la remise est faite. Ce sera dans leur sommeil au moment où ils sont endormis que la magie de Noël se réalisera afin de ne point se rendre compte que le père Noël est leur vrai père.

Une fois le jouet remis, il ne reste qu'à vêtir l'enfant des nouveaux habits réservés pour la célébration, le jour de la fête. Les parents plus aisés organisent une sortie ou une balade à un lieu qu'ils feront découvrir à l'enfant : Un parc d'attraction, un zoo en exemple. D'autres parents s'organisent avec leurs voisins du quartier pour une manifestation qui permettra aux tout-petits de s'égailler.

Mais déjà la veille, les enfants de parents chrétiens catholiques ou autres confessions religieuses chrétiennes envahissent les lieux de culte. Là-bas, ils miment la naissance du petit Christ Jésus parfois à travers des chants, récitations et danses. A la fin, ils en repartent parfois les bras chargés de petits présents offerts par l'Eglise.

Quel cadeau offrir pendant la "Noël" ?

Parler de la célébration de la fête de " Noël", c'est aborder également le phénomène de cadeaux. Ces deux termes ont toujours été associés du fait que la Noël qui marque la célébration de l'anniversaire de naissance de Jésus-Christ, est perçue comme le don, l'amour de Dieu à l'humanité.

Les conseils des sociologues et psychologues

Selon des sociologues et psychologues, le cadeau a un rôle à deux facettes dans la relation interpersonnelle. Ainsi offrir un cadeau à une personne, c'est lui signaler nos sentiments et lui prouver que nous tenons à conserver cette relation qui nous unit. Partant de cette définition, tout le monde peut recevoir des cadeaux pendant la Noël. Même les adultes. " C'est un signe d'attachement, et d'affection aux autres membres de la famille ou de leurs proches ", soutient, la psychologue ivoirienne Judyth Koffi.

Cependant, le don de Dieu étant la venue d'un nouveau-né, la fête de Noël fait d'abord penser aux enfants. C'est dans cette optique que le monde entier offre des présents aux tout-petits en cette période des fêtes de fin d'années. Aujourd'hui ne pas offrir un cadeau à un enfant est mal perçu par la société. En Côte d'Ivoire, plusieurs arbres de Noël sont organisés de sorte à permettre à tous les enfants même les plus défavorisés de bénéficier d'un cadeau.

Le souci, cependant, est de savoir quel présent serait bénéfique aux enfants à cette période si importante pour eux ?

En général, les cadeaux sont donnés en fonction de l'âge, du sexe et de la personnalité de l'enfant soutiennent Judyth Koffi et Dr Andjou respectivement psychologue et sociologue. Pour la sécurité des enfants, il est conseillé de tenir compte de l'âge pour ne pas que le présent soit en déphasage avec le développement psychomoteur de l'enfant. Si l'enfant de trois ans reçoit un cadeau qui devrait revenir à celui de sept ans et vis-versa, il n'y aura pas de compatibilité. Certes, vous lui avez manifesté votre sentiment, mais l'objectif ne sera pas atteint. Le présent ne lui sera pas profitable et cela pourrait être un frein à son épanouissement. Un bon jouet doit être source de découvertes, d'apprentissage et de distraction pour l'enfant. Il est donc important de respecter l'âge inscrit sur les cadeaux avant de les offrir. Aussi serait-il important de tenir compte des centres d'intérêts et des aptitudes des enfants ainsi que leurs différentes personnalités. Par exemple offrir un équipement médical à un enfant qui s'intéresse à la médecine, et donner des éléments de construction à celui qui aime construire...

Devons-nous offrir des cadeaux selon le sexe de l'enfant ?

Offrir des cadeaux à un enfant selon son sexe, c'est l'orienter vers ce que nous souhaiterions qu'il devienne. C'est aussi lui inculquer une éducation selon les valeurs et les richesses civilisationnelles. Par exemple donner des poupées à des fillettes, c'est les préparer à savoir s'occuper des bébés et les emmener à accepter psychologiquement qu'elles sont des mères en devenir.

Toutefois, " retenons que le choix du cadeau relève de la subjectivité dans la mesure où le vocable cadeau est un don particulier. Il fait intervenir les notions d'apparition et de surprise entre l'acceptation et le rendre. Aussi, le cadeau non adapté provoque à la fois le refus et les comportements déviants chez celui qui le reçoit " conclut la scientifique, Dr Andjou.