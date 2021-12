Afrique Centrale: Le quartier Ibalico de Brazzaville sous l'eau après de fortes pluies

Brazzaville vit présentement au rythme de la grande saison des pluies. Mais, au quartier Ibalico, dans la zone nord, qui ne connaît pas d'aménagement, les eaux de pluie perturbent tout, notamment la route d'accès qui devient quasiment impraticable.

C'est à un pas d'un commissariat de police sur la sortie nord que les populations d'Ibalico prennent le départ pour leur quartier. Cet après-midi du jeudi 23 décembre, après une longue pluie qui est tombée sans discontinuer, elles ont presque les pieds dans l'eau. Elles embarquent dans un véhicule 4x4. Son conducteur habite aussi Ibalico : " Surtout quand il y a la pluie, on ne peut pas arriver là-bas, à cause des eaux stagnantes. Quand vous n'avez pas un véhicule 4x4, c'est impossible. Les taxis n'y arrivent pas. C'est un souci. C'est pas du tout un coin isolé parce que beaucoup de gens y vivent et on y trouve beaucoup de sites touristiques. C'est juste le système de transport qui inquiète ", déplore ce conducteur.

Sur la voie et jusqu'à Ibalico, la boue domine, les éboulements de terrain sont fréquents, les eaux stagnantes sont à l'image de petits étangs. Des câbles et poteaux électriques renversés et tuyaux d'adduction d'eau sont à nu.

À Ibalico, rien n'est facile : " Hier, quelqu'un est décédé à 13h, mais le corbillard est venu chercher la dépouille à 17h, parce qu'on n'a pas de route. La meilleure des choses dans la vie des populations, c'est la route ", se lamente cette mère de famille.

Ibalico n'est pas le seul quartier présentant ce décor. Son voisin " Trois poteaux " et le quartier Domaine de l'autre côté de la nationale 2 sont quasiment dans le même état.