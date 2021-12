Cameroun: Show gospel - Des louanges pour la CAN

Dix chorales ont électrisé le Palais polyvalent des sports de Yaoundé au cours d'un spectacle récemment organisé par l'association Africa Son.

Chose promise, chose due. Après le succès du concert Gospel Can 2021 organisé les 27 et 28 novembre dernier à Meyomessala, l'équipe de l'association Africa Son a remis de l'ambiance récemment. Dans la nuit du 11 au 12 décembre dernier au Palais des Sports de Yaoundé, le concert a pris une consonance particulière. Une cinquantaine de chants ont été interprétés par dix groupes vocaux enjoués et rayonnants de bonheur.

Un répertoire composé de chants gospel. Ces chorales unies dans la diversité culturelle ont communiqué leur passion aux spectateurs envahis par la frénésie du gospel et des chants religieux. Objectif : apporter un appui spirituel à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera dans quelques jours en terre camerounaise.

La chorale de l'Université de Yaoundé II est entrée en scène sous des ovations nourries du public. Aussitôt, le groupe réussit à emporter son auditoire vers des puissants instants de partage. La chorale OMI constituée d'artistes du Grand Nord, avait déjà marqué les esprits à Meyomessala. Elle va elle aussi déchaîner les spectateurs de Yaoundé dans une danse effrénée sur les titres " Liwe Liwe " et " Odimina ". Leur originalité sera nourrie par des applaudissements des fans. Ils vont d'ailleurs accompagner le groupe par des pas de danse.

La chorale Saint-Luc de Mvomeka'a, venue tout droit de son Meyomessala natal gardera le même tempo pour le public visiblement conquis par les pas de danse des choristes. Les autres chorales vont ainsi se succéder sur le podium avec la même énergie jusqu'à l'aube. " Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il fait chaque chose en son temps. Il n'a jamais tourné le dos au Cameroun. Il a élaboré des projets de bonheur et de paix pour notre pays. Dieu sait comment il dirige notre pays. Dans le domaine footballistique tout ira bien ", a prédit le président de l'association Africa Son, Paul Desmoyers Meki, par ailleurs cadre au secrétariat général du ministère des Sports et de l'Education physique.

Au final, c'est avec un sentiment de fierté et de satisfaction que Paul Desmoyers Meki va saluer ce show de musique religieuse. " Cet événement ne va pas s'arrêter là. Pendant la CAN, nous prévoyons d'ouvrir un stand pour les prestations de musique religieuse. C'était un galop d'essai vraiment réussi. Le Gospel Can, c'était avant, pendant et après. Le Dieu que nous invoquons est celui qui écoute nos prières ", s'est-il réjoui, non sans solliciter le soutien de la haute hiérarchie. Ce spectacle vient ainsi clôturer plusieurs mois d'activités de l'association Africa Son.