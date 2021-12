Cameroun: Fin d'année - En mode " Fiesta "

La 2e édition de ce programme de divertissement lancée ce 22 décembre à la place Din Samè de Bossama, en présence du gouverneur de la région du Littoral.

Jeux de lumières chatoyants, interprétation et danses folkloriques du Littoral et du Sud-Ouest ont meublé, ce 22 décembre 2021 en fin de soirée, le lancement à la place Din Samè de Bonassama (arrondissement de Douala IV) la 2e édition de " Douala Fiesta " - Douala en fête. En présence du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, du préfet du Wouri Benjamin Mboutou, du maire de la ville, Roger Mbassa Ndinè, et des populations venues en nombre participer à ces moments de joie et de partage.

Dans son allocution, le maire de la ville de Douala a expliqué que le choix de créer un site de " Douala Fiesta " dans chaque arrondissement visait à rapprocher davantage les populations des diverses attractions proposées. Ce sera aussi l'occasion pour elles de découvrir les attractions introduites pour l'acte 2 de l'événement.

Roger Mbassa Ndinè aurait souhaité plus d'éclat et de retentissement pour cette édition, si les moyens l'avaient permis. D'où l'appel lancé aux sponsors et autres mécènes. Le premier magistrat de la ville ne doute pas un seul instant des améliorations futures qui peuvent être apportées à cette manifestation publique à l'endroit des " Doualais ". Il a aussi souligné que le festival s'ouvrait alors que la pandémie à Covid-19 continue de faire ses ravages dans le monde. Pour cela, le maire a exhorté les populations à rester sur leurs gardes, afin d'éviter une recrudescence des contaminations dans la cité économique.

" Encadreurs, redoublez de rigueur et de vigilance, en mettant un accent sur le respect des mesures-barrière, notamment le port du masque pour accéder aux différents sites ", a souligné le maire, qui a aussi annoncé l'installation de lave-mains sur tous les sites. Il a également invité la population à se faire vacciner contre le Covid-19.

Le gouverneur de la région du Littoral a quant à lui demandé à la population de se réjouir dans la paix, Douala étant une ville de paix où il fait bon vivre, malgré la pandémie qui a endeuillé de nombreuses familles. Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a aussi indiqué que l'ambiance de " Douala Fiesta " pavait en quelque sorte la voie à une autre, celle que Douala connaîtra lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football.