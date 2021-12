Cameroun: Logbaba, Douala - Elle jette un enfant à la poubelle

La découverte macabre a été faite hier par des habitants du quartier.

La dépouille d'un enfant de sexe féminin, dont l'âge a été évalué par des témoins à trois ans, a été découverte aux abords d'une poubelle au lieudit Logbaba " Forestière " (dans l'arrondissement de Douala III) ce 23 décembre au petit matin. Enveloppé dans un tissu blanc tenant à la fois du rideau et de la nappe de table, puis dans une étoffe turquoise plus large, le corps présentait une allure pénible à regarder. Cou distendu, tête arquée vers l'arrière comme si la nuque était brisée, une petite main refermée sur un bout de tissu et des pieds nus...

Le spectacle a suscité un vif émoi au sein des passants et autres badauds sur les lieux. " Une femme est arrivée ce matin peu avant 7h à bord d'un taxi. Elle en est sortie, a déposé le paquet qu'elle avait en main et est repartie aussitôt. Au début, on a d'abord cru qu'il s'agissait de déchets ", explique un habitant du quartier et témoin de la scène.

Il faut croire que ledit paquet a tout de même intrigué, parce que certains ont cherché à voir ce qu'il contenait : " C'est alors qu'on a découvert qu'il s'agissait d'un être humain, une fillette sans vie ", poursuit notre source. Aux dernières nouvelles, la dépouille a été enlevée par les services de la mairie d'arrondissement de Douala III.